Les centrales captives continuent de souffrir de la pénurie de charbon

Le gouvernement, dans le cadre des « approvisionnements en charbon du secteur prioritaire », a ordonné que le charbon disponible soit détourné vers les IPP privés de charbon, ce qui a entraîné une diminution des approvisionnements des CPP ayant une capacité installée à base de charbon de 56 000 MW sur la capacité totale installée du CPP de 78 000 MW.

Les industries basées sur les centrales électriques captives (CPP) continuent de souffrir d’un stock de charbon insuffisant à la tête de la centrale, malgré le fait que Coal India (CIL) ait constitué un stock de 10 jours dans les centrales des producteurs d’électricité indépendants suite à une pénurie d’approvisionnement entre la mi-août et la fin Novembre.

À l’heure actuelle, les fournitures de râteau de charbon aux CPP se situent à des niveaux de 40 à 50 %. Les industries basées sur le RPC qui jouent un rôle essentiel dans la croissance des infrastructures ont été soit arrêtées, soit réduites de l’approvisionnement en charbon.

L’Association indienne des producteurs d’électricité captive (ICPPA), l’organisme faîtier des producteurs d’électricité captifs, a déclaré dans une récente représentation auprès des ministères du charbon, des chemins de fer et de l’électricité, que la décision soudaine de détourner le charbon a laissé les industries dépendantes du CPP sans le temps de concevoir des plans d’atténuation. pour des opérations durables. Cette décision a conduit les CPP à réduire leur production ou à s’arrêter. « En moyenne, les industries basées sur le RPC obtiennent moins de 50% de charbon contre des liens sécurisés et des enchères CIL », a déclaré l’ICPPA dans sa déclaration.

