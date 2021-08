Les centrales électriques de SJVN enregistrent la production mensuelle la plus élevée

in

Nathpa Jhakri Hydro Power a généré 1216,565 millions d’unités et la centrale hydroélectrique de Rampur a généré 335,9057 millions d’unités d’électricité en juillet de cette année.

Les deux centrales de Power PSU SJVN, la centrale hydroélectrique Nathpa Jhakri de 1 500 MW et la centrale hydroélectrique de Rampur de 412 MW, ont établi de nouveaux records pour la production d’électricité la plus élevée jamais enregistrée en juillet 2021.

Nathpa Jhakri Hydro Power a généré 1216,565 millions d’unités et la centrale hydroélectrique de Rampur a généré 335,9057 millions d’unités d’électricité en juillet de cette année.

« C’est une grande fierté pour nous. Ce sont les valeurs fondamentales de SJVN qui ont été la force motrice du succès de l’entreprise au fil des ans et j’ai sincèrement apprécié les efforts inlassables de l’équipe pour amener SJVN vers de nouveaux sommets », a déclaré Nand Lal Sharma, président et directeur général de SJVN.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.