Les centrales électriques renouent avec la constitution de stocks alors que CIL augmente progressivement ses approvisionnements

Les approvisionnements croissants de Coal India (CIL) au secteur de l’électricité ont commencé à constituer des stocks aux têtes d’usine et devraient passer à 8 jours autour de Diwali. Cela sortirait les centrales, dépendantes des approvisionnements du CIL, d’une situation de stock critique. L’augmentation de l’offre a également eu un impact sur le marché de l’électricité, ramenant les prix moyens au comptant de l’électricité à 3,76 l’unité contre 14 l’unité il y a une semaine.

Les approvisionnements de CIL et d’autres sources aux centrales à charbon ont atteint actuellement 2 millions de tonnes (MT) par jour contre les 1,8 à 1,85 MT requis. Les approvisionnements totaux de CIL au 17 octobre étaient de 1,74 MT par jour. Les stocks ont commencé à s’accumuler dans les têtes d’usine lorsque CIL a augmenté la semaine dernière les approvisionnements quotidiens de 1,5 MT à 1,62 MT. Les stocks de charbon dans les centrales électriques sont passés à 7,51 MT la semaine dernière contre 7,23 MT la semaine précédente.

Même les approvisionnements du secteur non électrique, qui ont été réduits de moitié pendant environ un jour ou deux, sont plus ou moins revenus à la normale, avec South Eastern Coalfields (SECL) retirant son avis de non-approvisionnement du secteur non électrique. Bien que les enchères électroniques aient été suspendues à partir du 13 octobre, à l’exception des enchères électroniques à terme spéciales pour le secteur de l’électricité, elles devraient reprendre à partir de novembre après être restées suspendues pour le reste de la période ce mois-ci.

Avec l’augmentation progressive des approvisionnements de CIL, les gencos ne sont pas incités à rechercher des importations car l’approvisionnement en charbon à l’étranger est un obstacle majeur avec la Chine, qui produit la moitié du charbon mondial, ayant déjà importé plus de 4,4 MT de charbon thermique et à coke d’Afrique du Sud. contre ses importations nulles entre 2015 et 2020. L’Europe a commencé à s’approvisionner en charbon d’Indonésie, de Russie et d’Amérique pour répondre à sa demande hivernale, les prix du gaz atteignant leur pic, a déclaré un responsable du ministère du Charbon.

Bon nombre des 62 centrales au charbon ayant FSA avec CIL sont passées à une position de stock supercritique ou critique avec un stock compris entre un jour et six jours au cours de la première semaine de septembre, lorsque CIL a donné la priorité à l’approvisionnement des unités proposant du charbon «en l’état» par rail et route à partir de sources où le stock élevé était disponible. La société avait identifié 23 de ces mines transportant 40,3 MT de stock au 16 août.

Bien que la position de stock critique ait persisté longtemps, la quasi-totalité des 62 centrales électriques, actuellement dépendantes du charbon CIL, sont hors de la position de stock critique. Il y a des allégations d’une section de producteurs d’électricité concernant des rapports excessifs sur le quantum de têtes de mine à 99 MT au début de l’exercice et à 42 MT à la fin du deuxième trimestre de l’exercice en cours conduisant à des irrégularités dans les approvisionnements. Mais CIL a déclaré que la crise était due à des apports réglementés.

Un responsable de la NTPC sous couvert d’anonymat a déclaré que les centrales électriques hésitaient à maintenir des stocks avant la mousson et les périodes de mousson, car la qualité du charbon fourni se dégrade en raison d’une oxydation accrue et le mineur ne peut pas être facturé pour une fourniture de faible qualité puisque la dégradation se produit à la centrale. diriger. De plus, avec une demande d’électricité imprévisible, le maintien d’un inventaire bas était la nouvelle norme pour réduire les coûts couplée à des cotisations croissantes de troubles obligeant les gencos à réduire leurs dépenses.

Les dcoms étaient également en difficulté pour une faible réalisation tant de la part des consommateurs industriels que domestiques et ainsi toute la chaîne a conduit à une augmentation des cotisations des gencos au CIL, ce qui l’a conduit à suspendre ses approvisionnements pendant quelques jours.

Les cotisations de CIL du secteur de l’électricité à ce jour s’élèvent à environ 16 000 crore. Le ministère de l’Énergie a écrit à divers gouvernements d’États pour régler leurs cotisations à CIL. Néanmoins, CIL a poursuivi ses approvisionnements par rail et par route sur le pied de guerre, a déclaré un responsable de CIL.

