Les centres commerciaux de Virginie voient leur sécurité renforcée samedi après la menace de l’Etat islamique (Rapport)

Les centres commerciaux et les centres commerciaux du nord de la Virginie ont vu la présence de sécurité accrue samedi au milieu d’un rapport faisant état d’une menace accrue de l’EI contre ces endroits.

Une « nouvelle alerte des forces de l’ordre a mis en garde contre une menace potentielle contre les centres commerciaux et les centres commerciaux situés juste à l’extérieur de Washington, DC », a rapporté samedi CBS News. La menace aurait « provenance de l’Etat islamique ».

Des mesures de sécurité renforcées pour les centres commerciaux devraient rester en place pendant le week-end d’Halloween et pourraient rester en place jusqu’à l’élection des gouverneurs de mardi.

« C’est juste notre responsabilité d’avoir une plus grande présence, d’être plus conscient et de demander à la communauté d’avoir les yeux et les oreilles ouverts pour les activités suspectes », a déclaré à CBS News le chef de la police du comté de Fairfax, Kevin Davis.