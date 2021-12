Les centres de détention de l’ICE ne sont pas prêts pour la variante omicron

Les immigrants en détention ont été exposés à un risque accru tout au long de la pandémie. Ils ont été confinés dans des environnements où la distanciation sociale est impossible, parfois sans mesures de prévention et d’assainissement adéquates et avec un accès limité aux vaccins et aux informations les concernant.

Maintenant, ils sont encore plus vulnérables car l’omicron hautement transmissible est devenu la variante de coronavirus la plus courante aux États-Unis – et les défenseurs disent que c’est un autre facteur qui s’ajoute aux arguments déjà convaincants pour les libérer de détention.

Depuis le début de la pandémie, plus de 31 000 cas de Covid-19 ont été signalés dans les installations de l’immigration et des douanes américaines, avec un taux d’infection plus de trois fois plus élevé que le taux d’infection global aux États-Unis. Les cas ont culminé en mai 2021 à environ 2 000 cas à un moment donné et ont depuis diminué à un peu moins de 300 cas actifs parmi 21 000 personnes en détention au 20 décembre. Certaines des pires épidémies se sont produites en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Texas, en Louisiane, et la Géorgie.

Un porte-parole de l’ICE a déclaré à Vox qu’au 19 décembre, un total de 46 772 personnes en détention avaient été vaccinées contre le Covid-19. Mais on ne sait pas quelle part de la population détenue au fil du temps ce nombre représente étant donné que des personnes sont constamment enregistrées et libérées. On ne sait pas non plus quel type de vaccin ces personnes ont reçu et si elles ont reçu une ou deux doses ou un rappel. (L’ICE ne divulgue pas ces informations publiquement et n’a pas répondu à une demande pour ces données.) Cela rend difficile la mesure de l’efficacité de la campagne de vaccination de l’agence.

En l’absence d’une campagne agressive de vaccination et de rappel et d’efforts pour réduire la population en détention pour immigrés, ce n’est qu’une question de temps avant qu’omicron ne se propage dans les installations de l’ICE.

«Un si grand nombre de personnes détenues sont des personnes qui ne constituent pas une menace pour leur communauté, ont été détenues pour des crimes non violents, qui bénéficient d’un grand soutien de la communauté, qui présentent toutes sortes de facteurs atténuants qui, selon l’administration Biden, devraient être inclus dans les évaluations autour de la libération », a déclaré Jacinta Gonzalez, organisatrice principale de la campagne auprès de l’organisation de défense des droits des immigrants Mijente. « Avec la montée en flèche de l’omicron, ces facteurs atténuants devraient être encore plus pesés. »

L’ICE n’a pas mené de campagne nationale de vaccination coordonnée

Le porte-parole de l’ICE a déclaré que l’agence fournit des informations dans de nombreuses langues sur le vaccin aux personnes en détention pendant le processus d’admission et avant la vaccination. Des affiches éducatives sont également affichées dans différentes langues autour des installations, ont-ils déclaré.

« Les services d’immigration et de douane des États-Unis restent déterminés à appliquer les directives du CDC et à fournir une éducation sur les vaccins qui garantit que les personnes dont nous avons la garde et la garde peuvent faire un choix éclairé pendant cette pandémie mondiale », ont-ils ajouté.

Mais les avocats représentant les immigrés en détention affirment que, dans la pratique, l’accès à la vaccination et aux programmes éducatifs autour du vaccin ont considérablement varié d’un centre de détention à l’autre en l’absence d’une campagne coordonnée du siège de l’ICE. Certains font des présentations sur les vaccins et ont un médecin sur place pour répondre aux questions les concernant. D’autres impriment des dépliants et d’autres distribuent des copies de la notice d’emballage du médicament en petits caractères, qui peut être difficile à lire pour les personnes qui ne connaissent pas l’anglais.

« Nous avons plaidé dans des dizaines de centres de détention à travers le pays. Et il semble presque que chaque centre de détention propose son propre matériel pédagogique et ses propres protocoles pour les personnes en détention », a déclaré Eunice Cho, avocate principale du National Prison Project de l’ACLU.

Il semble que l’accès aux vaccins se soit amélioré depuis juillet, lorsque certains centres de détention n’offraient pas du tout de vaccination, a déclaré Cho. Mais même certains immigrants médicalement vulnérables sont passés entre les mailles du filet.

Cela inclut Israel Arrascue, un détenu du centre de détention du Nord-Ouest à l’extérieur de Seattle. Gonzalez, qui a travaillé avec la famille d’Arrascue pour faire pression pour sa libération, a déclaré qu’il souffrait d’asthme chronique et qu’il avait développé d’autres facteurs de risque pour la santé au cours de ses deux années de détention, notamment le prédiabète, l’hypertension artérielle et l’hypertension. Il n’a pas reçu le vaccin et a contracté Covid-19 plus tôt cette année, probablement d’un gardien du centre de détention qui a refusé de se faire vacciner et testé positif. Il a depuis souffert de complications post-coronavirus, notamment de calculs biliaires, qui l’ont obligé à être hospitalisé.

L’accès aux injections de rappel reste également limité, même si une personne détenue le demande affirmativement. Cho a déclaré que lors d’un récent débriefing d’une ONG avec l’ICE et le personnel de son corps de santé, un responsable a admis que l’agence n’avait aucun plan national pour identifier les personnes détenues éligibles pour des rappels, pour offrir des rappels à tous les détenus ou pour les informer sur boosters.

C’est particulièrement préoccupant étant donné qu’ICE s’est fortement appuyé sur le vaccin à dose unique Johnson & Johnson, qui est nettement moins efficace que les vaccins à deux doses développés par Pfizer/BioNTech et Moderna. Le 21 octobre, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont commencé à recommander des injections de rappel pour toutes les personnes ayant reçu le vaccin J&J deux mois seulement après la première injection, contre six mois pour les autres vaccins. Cela signifie qu’il y a probablement de nombreux détenus qui ont droit à un rappel mais qui n’en ont peut-être jamais reçu.

Cho a déclaré que dans certains établissements, des détenus ont déclaré avoir demandé des rappels, mais on leur a dit qu’aucun n’était disponible ou qu’ils devraient attendre qu’un certain nombre de personnes en fassent la demande pour qu’ils soient administrés. D’autres n’ont pas du tout répondu avec un plan pour les administrer. Et certains détenus ne savent même pas ce qu’est un rappel ou pourquoi ils devraient le recevoir.

« L’ICE n’a pas de stratégie coordonnée pour garantir que les personnes détenues puissent recevoir des injections de rappel COVID-19, malgré un besoin urgent et un préavis suffisant », a écrit l’ACLU dans une lettre à l’ICE le 15 décembre. son incapacité manifeste à administrer des doses de rappel met en danger la santé et la sécurité des personnes détenues, en violation continue de leurs droits constitutionnels.

Les défenseurs exigent que l’administration Biden libère plus d’immigrants

La population d’immigrants en détention a augmenté d’environ 45 % depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions. Cela a rendu difficile pour les centres de détention d’appliquer des mesures de distanciation sociale. Et jusqu’à ce que chaque immigrant en détention qui veut le vaccin et un rappel puisse l’obtenir, ils seront en danger.

Le porte-parole de l’ICE a déclaré que l’agence continue d’évaluer sa population détenue sur la base des directives du CDC pour les personnes qui pourraient être plus à risque de contracter une maladie grave de Covid-19 afin de déterminer si elles doivent être libérées. L’agence a également récemment dévoilé de nouvelles priorités d’application de l’immigration qui se concentrent sur la détention de personnes qui constituent une menace pour «la sécurité nationale, la sécurité publique et la sécurité des frontières».

Ces nouvelles priorités décrivent une série de facteurs atténuants qui pourraient justifier la libération d’un immigrant, notamment s’il a vécu aux États-Unis pendant longtemps, s’il a des problèmes de santé nécessitant un traitement et l’impact potentiel sur sa famille aux États-Unis. Mais dans la pratique, peu d’entre eux ont été libérés de détention en vertu de cette politique jusqu’à présent.

Dans le cas d’Arrascue, il a commis un crime non violent, suggérant qu’il ne représente pas un risque pour la sécurité publique, et a été condamné à deux mois. Il a ensuite été transféré à la garde de l’ICE en attendant la procédure d’expulsion, où sa famille, y compris sa fille adolescente, n’a pas été autorisée à lui rendre visite depuis deux ans en raison de la pandémie. Malgré tout cela et sa myriade de risques pour la santé, ICE a rejeté sa demande de libération le 10 décembre.

Dans le même temps, l’administration Biden continue de lutter contre une ordonnance du tribunal qui l’obligeait à libérer les détenus à haut risque de complications du Covid-19, suggérant qu’elle n’a pas l’intention de libérer en masse les immigrés. En fait, il a récemment ouvert une nouvelle installation de 1 800 lits à Moshannon, en Pennsylvanie, et a l’intention d’augmenter la capacité de son centre de traitement de glace à Folkston dans le sud de la Géorgie.

« La vérité est qu’il existe de nombreuses opportunités pour [Biden] pour libérer les gens, mais au lieu de cela, ils doublent vraiment leur détention en ce moment », a déclaré Silky Shah, directrice exécutive de Detention Watch Network, qui milite pour l’abolition de la détention des migrants. « Ils ont toute latitude pour libérer toutes ces personnes. »