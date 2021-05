Les centres de grossesse en crise diffusent des “ tas de conneries ”, des “ mensonges aux femmes ” ⋆ .

Hulu’s The Handmaid’s Tale a été particulièrement utile pour la gauche pour défendre le droit à l’avortement, il est donc naturel que nous arrivions enfin à un scénario défendant l’avortement en tant que droit. Et tout aussi prévisible, c’est faux, odieux et n’a aucun sens, tout comme la plupart des politiques de gauche.

L’épisode «Milk» du 5 mai nous donne un flashback de la servante Janine (Madeline Brewer) avant que les États-Unis ne soient transformés en une oligarchie religieuse connue sous le nom de Gilead. À l’époque, elle était une mère célibataire qui est tombée à nouveau enceinte de manière inattendue. Ne se sentant pas prête à s’occuper d’un autre bébé, Janine se rend dans une clinique pour se faire avorter avant de tomber sur un centre de grossesse d’urgence. Là, elle ne mâche pas ses mots sur la façon dont elle est contrariée d’être apparemment trompée alors que la bénévole a le culot de lui dire qu’elle est capable de s’occuper de son propre bébé.

Darla: L’avortement est dangereux. Je ne veux pas que tu le fasses si tu n’es pas obligé. Janine: Euh, eh bien, je veux continuer. C’est la raison pour laquelle je suis là. Darla: Eh bien, nous ne les faisons pas ici. Janine: Quoi? Bon sang, pourquoi veux-tu que je vienne ici? Quel est cet endroit? Darla: Quelque part, nous pouvons vous aider à comprendre ce qui se passe lorsque vous choisissez l’avortement. Ils insèrent un tube en vous et l’utilisent pour déchirer le bébé. Janine: Jésus-Christ. Darla: Ils le sortent morceau par morceau. Et si un petit morceau est laissé à l’intérieur, comme un orteil ou un doigt, l’infection vous rend stérile. Votre corps a été fait pour garder ce bébé, pas pour s’en débarrasser. Toutes les femmes le regrettent, Janine. Vous pensez que tout ira bien. Mais personne ne va bien après avoir tué son bébé. Janine: Tu sais rien de moi. Darla: Je sais que tu as l’habitude d’être sous-estimée, tu penses que tu ne peux pas faire ça, mais tu es forte, tu es intelligente et tu serais une maman formidable. Vous n’avez aucune idée à quel point vous aimeriez ce bébé.

L’émission montre clairement en termes non équivoques que tout ce que ce bénévole a fait, de l’avertissement sur les effets secondaires de l’avortement à la mention que Janine est capable d’être une grande mère, était faux.

Plus tard, Janine rend visite à un avorteur et lui explique ce qui s’est passé. L’avorteur déclare clairement que tous les avertissements sont «un tas de conneries» et que les centres de grossesse en crise «mentent aux femmes».

Dr Thomas: Voulez-vous être enceinte maintenant? Janine: Non. Dr Thomas: Et vous êtes à l’aise avec votre choix? Vous prenez cette décision vous-même? Janine: Oui. Dr Thomas: Ensuite, le reste ne me regarde pas. La loi m’oblige à vous dire qu’une procédure d’avortement peut entraîner un risque accru de cancer du sein, d’infertilité et de dépression. Et pas par la loi, je vais aussi dire que c’est de la merde. Janine: L’autre endroit donnait l’impression que quelque chose de vraiment horrible allait se passer. Dr Thomas: Avez-vous cherché des cliniques d’avortement en ligne et vous y êtes-vous retrouvé? On les appelle des «centres de grossesse d’urgence» et ils mentent aux femmes pour les convaincre de maintenir les grossesses non désirées. Je suis désolé que vous ayez dû passer par là. Vous en prenez un maintenant et quatre demain matin. Vous aurez des crampes et des saignements. Peut-être de la fatigue et des nausées. Mais si vos symptômes durent plus de deux jours, je veux que vous m’appeliez. Janine: C’est ça? Dr Thomas: Vous avez déjà fait le plus dur.

Tout d’abord, la dépression et les problèmes médicaux sont très certainement des choses qui peuvent survenir après un avortement, si cette émission se préoccupe de ne pas mentir aux femmes. Deuxièmement, les centres de grossesse d’urgence ne sont pas des organisations perverses qui mentent aux femmes, mais de véritables centres de bénévolat qui donnent du temps et des ressources pour aider les femmes à un nombre encore plus grand que Planned Parenthood. Enfin, même si ces centres n’offraient pas des services tels que des échographies gratuites ou un soutien communautaire, le pire que cette émission puisse dire à leur sujet est de savoir comment ils persuadent les femmes de garder leurs bébés à naître. Ce n’est pas vraiment le truc des cerveaux maléfiques.

Plus important encore, l’intégralité de The Handmaid’s Tale se déroule au milieu d’une crise de fertilité. Protéger ou même promouvoir le droit de tuer un bébé à naître devrait être la dernière chose dans l’esprit de tout personnage avec la survie de la race humaine en danger. Là encore, si l’émission suivait réellement la logique, elle ne pourrait pas être utilisée comme un outil de propagande pour les féministes, ce qui est le seul but de cette histoire.

Croyez-le ou non, c’était apparemment la version atténuée de cette histoire. Quelle que soit la manière dont l’histoire se déroule, le message est clair: l’avortement est une bonne chose, les centres de grossesse en crise sont mauvais.