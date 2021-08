Les centres de jeux espèrent une résurgence du sentiment positif

La popularité des jeux VR-AR devrait encore augmenter cette année

Par Rahul Bhattacharya

La pandémie actuelle de COVID-19 est l’une des plus grandes crises mondiales que traverse l’humanité. Le consensus général est fermement établi que la vie telle que nous la connaissons ne sera plus jamais la même. Nous avons tiré de nombreuses leçons de cette pandémie. Que ce soit au niveau existentiel ou au niveau technique. Avec des millions de personnes essayant Zoom pour la première fois, il est devenu certain qu’une ère de progrès technologique se profile. Les gens vivent avec le blues du confinement et la solitude en ces temps. Compte tenu de ce scénario, il n’est pas surprenant que les gens se soient tournés vers le jeu pour un semblant de normalité.

Covid et son impact sur le sentiment des consommateurs

Alors que COVID-19 a affecté toutes les principales activités économiques, les centres de jeux ont également pris un coup dur en raison de la crise sanitaire. Après la première vague, la demande d’expériences VR & AR de haute qualité a connu un boom. L’augmentation de l’engagement a été perpétuée par un nouvel appétit pour des expériences uniques. Pour briser la monotonie de la vie à l’intérieur, les gens avaient besoin de plates-formes de jeu HD de haute qualité et d’une évasion pour se sentir à l’aise au milieu du chaos du monde.

Juste au moment où un aperçu de la reprise a commencé à faire surface, la deuxième vague a frappé le pays. Cette fois, plus dur qu’avant. Avec des restrictions sur les déplacements du public et les rassemblements sociaux, le manque de connexion sociale s’est transformé en une expédition pour un divertissement alternatif pour beaucoup. Les gens se sont lassés des moments passés enfermés dans leurs maisons. Les plateformes comme OTT et les jeux en ligne sont devenues un grand succès. Par conséquent, les plates-formes de jeux mobiles ont également connu une croissance exponentielle, les publics affamés de divertissement se tournant vers les jeux en ligne comme nouvelle avenue de divertissement et de connexion sociale.

Aspect thérapeutique du jeu

Avec la fermeture des établissements d’enseignement et des écoles, suivie du modèle de travail à domicile des opérations professionnelles, les gens ont trouvé plus de temps pour intégrer les loisirs dans la vie quotidienne. Selon la récente enquête sur les tendances des médias numériques de Deloitte, le début de la pandémie a amené un tiers des consommateurs à s’abonner à des services de jeux vidéo. C’était soit par le biais de tournois e-sports, d’un service de cloud gaming ou d’un événement sportif virtuel. Les téléphones portables facilement accessibles deviennent la meilleure source d’évasion de l’incertitude et de l’anxiété associées à la vie actuelle.

Les jeux basés sur la VR-AR ne font pas exception pour une fois ; c’est un tour de joie à vivre au moins une fois dans sa vie. Au fil des ans, les centres de jeux basés sur la localisation sont devenus un choix populaire pour le divertissement et potentiellement un moyen efficace de promouvoir l’activité physique. La nouvelle normalité a entraîné un changement dans la façon dont nous regardons les jeux. L’un des aspects les plus uniques et les plus intéressants de ces centres de jeux basés sur la localisation s’est avéré être son effet thérapeutique sur le soulagement du stress, permettant le mouvement du corps et l’engagement global des sens qui aide à stimuler la libération d’endorphines ainsi que de dopamine. Cela profite à son tour au bien-être des joueurs en les aidant à réduire le stress, à renforcer l’immunité et la confiance en soi. Récemment, la société Akili Interactive, basée à Boston, est entrée dans l’histoire en devenant le tout premier jeu vidéo à être approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en tant que traitement médical du TDAH.

Le chemin à parcourir

Une grande partie de la population considère le verrouillage forcé comme un signal d’alarme pour vivre des expériences manquées. Alors que la pandémie a entraîné une longue distance de distanciation sociale, les gens ont également appris l’importance de partager l’expérience et le temps avec leurs proches. Cela les a également amenés à découvrir de nouvelles façons de passer du temps de qualité avec leurs amis et leur famille, ce qui peut également aider à soulager les griefs actuels.

La VR-AR a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, il a plus à offrir que ce que l’on voit. Les expériences virtuelles offrent un confort et une liberté supplémentaires pour se divertir en toute sécurité dans les circonstances actuelles. Dans le même contexte, les centres de jeux ont mis en place des processus de désinfection très robustes et sont prêts à démêler le monde de la réalité mixte pour ses joueurs. Il suffit de mettre son casque et de se préparer à découvrir le monde du jeu immersif et de l’imagination sans précédent.

D’un autre côté, il y a une nouvelle tendance d’affinité croissante pour les expériences de vengeance parmi les consommateurs. Alors que le jeu a été perçu comme un sport pour les jeunes et les personnes en forme, ces normes ont complètement changé alors que des personnes de tous les groupes d’âge creusent le monde du jeu avec un enthousiasme inégalé. Des gens de tous les horizons affluent autour d’expériences sûres et amusantes. Une autre tendance est observée dans l’afflux de professionnels du sport sur les plateformes de jeux. L’ennui d’un style de vie restreint pendant le verrouillage a amené de nombreux joueurs professionnels à chercher du réconfort dans les centres de jeux et les zones de divertissement. La pandémie en cours a débloqué de nombreuses tendances telles que pour le monde du jeu vidéo.

Les jours à venir promettent une perspective lucrative de croissance et d’opportunités pour les professionnels du jeu ainsi que les entreprises. Les engagements sont plus susceptibles de croître une fois que le tumulte du virus s’apaise. De plus, les personnes se faisant vacciner, ces centres sont prêts à servir leurs clients de manière amusante, sûre et immersive. Avec cela, la popularité des jeux VR-AR ne manquera pas de croître encore plus cette année, tandis que les centres de jeux cherchent à diffuser la joie des expériences immersives et partagées.

(L’auteur est co-fondateur et directeur général de Microgravity. Les opinions exprimées sont personnelles.)

