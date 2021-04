Les centres d’exportation exhortent les travailleurs migrants à ne pas partir

Les exportateurs craignent que si les travailleurs migrants commencent à partir, cela pourrait à nouveau nuire à leur production à un moment où le flux de commandes en provenance des marchés clés a connu une hausse. Par exemple, les exportations de pierres précieuses et de bijoux ont bondi de 79% en glissement annuel en mars, tandis que les exportations de vêtements ont augmenté de 28% et les exportations de cuir de 22%.

Craignant un possible exode de travailleurs migrants à la suite de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, les exportateurs de certains des principaux hubs ont commencé à exhorter leurs travailleurs à s’abstenir de quitter les usines cette fois-ci, juste au moment où les flux de commandes s’améliorent.

Les migrations à grande échelle à la suite d’un verrouillage pan-indien en mars de l’année dernière avaient non seulement fait des ravages sur les travailleurs eux-mêmes, mais également paralysé les lignes de production des entreprises, en particulier dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que les textiles et les vêtements, les chaussures et les pierres précieuses et les bijoux.

Raja M Shanmugham, directeur général du fournisseur de vêtements Warshaw International et président de l’Association des exportateurs de Tirupur, a déclaré à FE: «Nous demandons à nos travailleurs de ne pas partir brusquement cette fois. Nous leur disons que nous sommes là pour aider et qu’ils n’ont pas à craindre d’augmenter les cas de Covid. Leur niveau de conscience a également augmenté. »

Le cluster Tirupur – avec quelque 1 000 unités, pour la plupart des MPME – emploie environ 6 000 000 personnes. Environ la moitié d’entre eux sont des travailleurs migrants. C’est le plus grand centre de confection du pays, représentant environ un quart des exportations annuelles de vêtements. Les commandes de vêtements des États-Unis, le plus grand marché de l’Inde, affluent à nouveau.

Certains des exportateurs de Surat, la plus grande plaque tournante du diamant du pays avec environ 20 000 unités, ont également commencé à conseiller leurs travailleurs. «Cette fois-ci, nous sommes mieux préparés à prendre soin des travailleurs. Eux aussi connaissent mieux les paramètres de sécurité. Espérons que même si les cas augmentent encore, ils ne partiront pas », a déclaré un exportateur de diamants de Surat. Neuf diamants bruts sur dix dans le monde sont taillés et polis à Surat. La ville est également une plaque tournante du textile.

Selon une estimation de l’IIM-Bangalore en mai de l’année dernière, Surat abrite un total de près de 42 lakh travailleurs migrants (de 21 États et également de 33 districts du Gujarat), qui travaillent dans la taille des diamants, la fabrication de textiles, la teinture et l’impression. , métier à tisser électrique et broderie, entre autres industries. Environ 60% des migrants travaillent comme travailleurs contractuels et parient quotidiennement, a-t-il déclaré.

Bien que les exportateurs disent qu’il n’y a pas encore de plan pour inciter les travailleurs à ne pas partir, ils estiment que ce serait un gagnant-gagnant pour les deux, car les travailleurs ont eux aussi besoin d’argent après presque un an de revenus dérisoires.

Les exportateurs craignent que si les travailleurs migrants commencent à partir, cela pourrait à nouveau nuire à leur production à un moment où le flux de commandes en provenance des marchés clés a connu une hausse. Par exemple, les exportations de pierres précieuses et de bijoux ont bondi de 79% en glissement annuel en mars, tandis que les exportations de vêtements ont augmenté de 28% et les exportations de cuir de 22%.

Si la hausse de mars a été favorisée par une base favorable, elle reste un signe encourageant. En effet, les exportations des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ont été plus durement touchées par la pandémie que les autres. Dans l’ensemble, les exportations ont bondi d’un record de 58% en mars et ont contribué à réduire la contraction de l’exercice 21 à 7% à près de 291 milliards de dollars.

