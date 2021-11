Les cercueils de la discorde

11/07/2021 à 02:10 CET

Jamais vu. Patrick, milieu de terrain de l’Internacional, n’a eu d’autre idée que de célébrer la victoire à Gre-Nal (1-0) en affichant deux cercueils en carton sur la pelouse qui symbolisaient la plus que possible relégation du Gremio en Serie B… et, bien sûr, lorsque les joueurs tricolores s’en sont rendu compte, un formidable tangana a éclaté dans lequel les deux délégations ont été mêlées.

La provocation de Patrick, qui lui a coûté le rouge à la fin du match, entre déjà dans les annales du Gre-Nal, qui est la plus grande rivalité qui existe dans le football brésilien et qui, ces dernières années, a déjà connu de graves épisodes de violence entre joueurs et entraîneurs des deux équipes de Porto Alegre.

L’Internacional a célébré son triomphe au Gre-Nal numéro 434 comme s’il s’agissait d’un titre. Quand la Guilde s’était déjà retirée dans les vestiaires, Youri Alberto, par exemple, il a traversé la pelouse avec une grosse caisse. Et l’un était le seul. Des joueurs avec des drapeaux, des chants et un escroc affolé dans les tribunes du Beira-Rio… ce qui a été commémoré, ce ne sont pas trois points qui rapprochent les Colorados des Libertadores 2022, mais la descente plus que probable du Gremio en Serie B ( ce serait le deuxième de son histoire).

Trava dans la pose ! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/RMVP7aHJyf – Sport Club Internacional (@SCInternacional) 7 novembre 2021

Sans la présence d’un seul torcedor Gremio, en raison des sanctions pour les incidents survenus dimanche dernier lors du match contre Palmeiras, les tribunes du Beira-Rio étaient 100% rouges, pleines de cercueils aux couleurs du tricolore et de torcedores déguisés comme des fantômes avec la lettre B, faisant allusion à la Serie B del Brasileirao.

Il était le Gre-Nal du désespoir de guilde, qui a ajouté sa quatrième défaite consécutive, reste immobile dans l’avant-dernière position et est à 7 points du salut, en attendant ce qui peut arriver ce dimanche avec Bahia, qui reçoit Sao Paulo de Rogerio Ceni.

L’image offerte par l’équipe dirigée par Vánger Mancini était très mauvaise, principalement en seconde période, lorsqu’il a baissé les bras et a transmis le sentiment d’être une équipe vaincue et sans cœur, incapable d’essayer de soulever un derby du maximum.

L’international, quant à lui, brise une séquence de quatre matchs sans victoire dans laquelle ils n’avaient ajouté que deux points. La tête de Taison (min. 39) permet à l’équipe de Diego Aguirre rester en septième position, ce qui donne accès aux Libertadores, et ne s’éloigne pas excessivement des Corinthians, qui ont battu Fortaleza avec un but in extremis du Colombien Cantillo.

La victoire du Colorado était indéniable dans une classique, qui jusqu’aux derniers incidents, était passée dans un niveau de tension acceptable pour un Gre-Nal. Au coup de sifflet final, les provocations sont arrivées sur l’herbe et sur les réseaux sociaux : l’Internationale a publié un tweet avec un emoji de fantôme…