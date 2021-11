Les céréales à éviter si vous voulez un petit-déjeuner sain

30/11/2021

Act à 10h31 CET

C’est un petit-déjeuner très récurrent dans de nombreux foyers. Il y a de tous types, de toutes marques et de toutes saveurs alors si, en plus de goûter aux céréales, on veut manger sain, il faut faire attention.

Les céréales fournissent vitamines, minéraux, fibres, glucides et certaines protéines. De plus, s’ils sont complets, ils réduisent le risque de souffrir de diverses affections chroniques telles que l’emaladies cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux ou diabète de type 2.

Bien sûr, ce sont les céréales qui ne sont pas du tout saines :

Ces céréales qui ont colorants ou qui sont enrichis de sucreLes céréales accompagnées de fruits secs en raison de leur haute teneur en calories Céréales avec chocolat ou miel pour sa forte teneur en sucre Ceux avec couleurs et formes qui ne sont pas des céréales comme des bagues, des animaux & mldr; en raison de ses grandes quantités de sucres et de graisses ajoutés céréales croquantes car ils contiennent beaucoup de graisse

De plus, celles qui ont le plus mauvais score nutritionnel sont, paradoxalement, les céréales infantiles. Malgré ses slogans et ses sermons sur la santé et la croissance, deux problèmes se cachent :

Ils ont plus de sucres, avec une teneur moyenne de 27% et la dépassant à de nombreuses reprisesIls ont une teneur en fibres plus faible, avec des valeurs comprises entre 2-3%.