Les cérémonies du Memorial Day honorent les morts alors que les restrictions pandémiques sont assouplies .

Les observations du Memorial Day à travers le pays se déroulent avec moins de restrictions imposées par la pandémie que l’année dernière, permettant aux familles et aux amis des personnes décédées de rendre hommage en personne.

Le jour arrive à un tournant national clé, selon les observateurs.

«Au milieu d’une période de division dans notre pays où notre nation est à la recherche de son âme, le Memorial Day nous donne l’occasion de nous rappeler ce qui est formidable dans notre république», a déclaré Chad Longell, un vétéran de la guerre qui a cofondé la guerre mondiale. sur la Terror Memorial Foundation. « Le fait de se souvenir du sacrifice qui a été fait pour garantir la liberté et la liberté dont nous jouissons nous témoigne de la grandeur de notre république et continuera d’être. »

Considéré pour la première fois en 1868 comme le « Jour de la décoration », le jour a été réservé comme « un moment pour honorer les héros de notre nation en commémoration solennelle », ont déclaré des responsables du cimetière national d’Arlington.

Les commémorations ont lieu dans toute l’Amérique, lors de rassemblements privés ou lors d’événements officiels.

Un groupe prévoit d’organiser une série de salutations commençant à Philadelphie et se terminant à Washington, DC, a déclaré l’organisateur à Just the News. La Fondation Spirit of Liberty organisera des cérémonies du souvenir au Washington Monument et aux monuments commémoratifs nationaux pour ceux qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam et la Corée, a déclaré le président du groupe, Richard Rovsek.

Le plus grand événement chaque année a lieu à Arlington.

“La célébration du National Memorial Day est une occasion sacrée pour le peuple américain de réfléchir au sacrifice des militaires tombés au combat”, ont noté des responsables sur le site Web de l’établissement.

Afin d’aider à endiguer la propagation de COVID-19, la cérémonie nationale de couronne du jour commémoratif reste fermée au public.

Le président Joe Biden a pris la parole dimanche dans le Delaware lors de cérémonies pour commémorer le Memorial Day. “En tant que nation, nous devons toujours nous souvenir, toujours nous souvenir”, a déclaré Biden. «Nous devons nous souvenir du prix payé pour nos libertés. Nous devons nous souvenir de la dette que nous devons à ceux qui l’ont payée et aux familles laissées pour compte. Comme beaucoup d’entre vous le savent, c’est une journée difficile pour nous. Il y a six ans aujourd’hui, Hunter a perdu son père et j’ai perdu mon fils.

Le fils du président, l’ancien procureur général du Delaware, Beau Biden, a servi en toute sécurité dans les forces armées et est décédé en 2015 d’un cancer du cerveau.