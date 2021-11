Les chahuteurs de LeBron James évitent l’interdiction à vie après avoir été éjectés du match Lakers-Pacers: rapport

La NBA a déclaré dimanche que les fans qui avaient été expulsés du match des Indiana Pacers contre les Lakers de Los Angeles après que LeBron James avait attiré l’attention des responsables sur ce qu’ils lui auraient dit ont été retirés pour « violation du code de conduite des fans de la NBA ».

Le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a fait la révélation dans une déclaration à ..

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Un fan non identifié est retiré de l’arène à la suite d’une perturbation impliquant LeBron James des Lakers de Los Angeles lors du match contre les Indiana Pacers à Gainbridge Fieldhouse le 24 novembre 2021, à Indianapolis. (Andy Lyons/.)

Les fans ont franchi la ligne avec leurs dénigrements à James, lui faisant des remarques inappropriées, mais ne feront face à aucune interdiction à vie ni à d’autres conséquences, a rapporté ., citant des sources.

L’incident s’est produit mercredi lorsque les Lakers ont vaincu les Pacers. Les fans ont été renvoyés chez eux tôt depuis le Gainbridge Fieldhouse après avoir prétendument dit quelque chose à James qui aurait pu aller trop loin. James a appelé les arbitres et la sécurité pour éjecter les deux fans de leurs sièges au bord du court pendant la période de prolongation.

LES TENDANCES DE ‘LESNITCH’ APRÈS QUE LEBRON JAMES OBTENU L’ÉJECTION DES FANS DE PACERS POUR ÊTRE ALLÉTÉ TROP LOIN DE CHAQUET

LeBron James des Lakers de Los Angeles souligne aux fans qu’il a eu des problèmes de sécurité lors du match contre les Indiana Pacers le 24 novembre 2021 à Indianapolis. (Andy Lyons/.)

« Il y a une différence entre encourager vos fidèles, huer vos adversaires, ne pas vouloir que vos adversaires réussissent et il y a ensuite des moments où cela dépasse la ligne avec des gestes et des mots obscènes », a déclaré James aux journalistes après avoir remporté la victoire 124-116, via États-Unis aujourd’hui.

« Cela ne devrait être toléré dans notre jeu par personne. Je ne le dirais jamais à un fan et un fan ne devrait jamais le dire à un joueur. »

La femme a fait semblant de pleurer en sortant. Ce qui a été dit n’était pas exactement clair, bien qu’une rumeur ait commencé sur les réseaux sociaux selon laquelle les commentaires concernaient le fils de James, Bronny.

LeBron James des Los Angeles Lakers est défendu par Malcolm Brogdon des Indiana Pacers le mercredi 24 novembre 2021 à Indianapolis. (Photo AP/Darron Cummings)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

James jouait son premier match depuis sa suspension d’un match. Il a été sanctionné pour avoir frappé le centre des Detroit Pistons Isaiah Stewart dans l’œil.