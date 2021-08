Les chaînes compatibles EVM sont en danger

L’ailier d’Arsenal, Reiss Nelson, a terminé son transfert vers l’équipe néerlandaise de Feyenoord, avec un prêt d’un an, selon Fabrizio Romano. L’accord n’est pas une surprise compte tenu de la place de Nelson dans l’équipe d’Arsenal ou, plus encore, de son absence. L’opportunité à Feyenoord est une opportunité qu’il doit saisir, étant quelque peu au […] More