Source : Adobe / godlikeart

En crypto, le consensus se traduit souvent par une controverse. Bien sûr, les mécanismes de consensus eux-mêmes aboutissent évidemment à un accord concernant les transactions, mais lorsqu’il s’agit de choisir le mécanisme idéal pour une chaîne ou un actif crypto en particulier, la communauté crypto dans son ensemble est très souvent en désaccord. .

L’un des mécanismes les plus débattus actuellement est la preuve d’enjeu (PoS). Alors que ses partisans soutiennent qu’il évite la consommation d’énergie éblouissante associée aux réseaux de preuve de travail (PoW) comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ceux de l’autre côté du débat affirment que cela entraîne une centralisation et aide à les riches à devenir plus riches.

En fait, au moins une personnalité éminente de l’industrie a récemment soutenu que la preuve de participation n’est pas très différente du fonctionnement du système monétaire fiduciaire actuel, et que les principales parties prenantes ont un contrôle presque monopolistique sur l’ensemble du système. Il s’agit d’une évaluation avec laquelle de nombreux autres commentateurs sont d’accord, bien que peu d’entre eux soient d’accord pour dire que nous aurons bientôt de véritables banques (centrales) qui achèteront le contrôle de la blockchain Ethereum 2.0 car elle vise à commencer à utiliser le PoS.

Pari centralisé

En publiant sur Twitter, Pavol Rusnank, co-fondateur de Laboratoires Satoshi , le fabricant de portefeuilles matériels Trezor, a déclaré que “la preuve de l’enjeu est la façon dont fonctionne le fiat”. Comme il l’a expliqué, les acteurs aux intérêts dominants déterminent le fonctionnement du système, avec la responsabilité de contrôler la façon dont les transactions sont vérifiées et combien d’argent neuf est créé.

@ Dunc2k Ce n’est pas pareil. Acheter du matériel minier ne suffit pas, il faut le faire fonctionner pour garder le personnel… https://t.co/4XEw5wMurP – Pavol Rusnak (@pavolrusnak)

Rusnak répondait à un tweet précédent du développeur Bitcoin ‘grubles’, qui affirmait que les banques adoreraient Ethereum 2.0 car elles pourront imprimer des quantités indéfinies de monnaie fiduciaire pour acheter plus d’ETH, qu’elles pourront ensuite utiliser pour contrôler la blockchain. .

@ Santiag78758327 Évidemment, il est plus difficile de convaincre ou de contraindre les fonderies physiques d’ASIC à vendre, acquérir… https://t.co/nK8jtMTvsh – grognements (@notgrubles)

Pour les autres développeurs et supporters de Bitcoin, l’implication possible d’institutions financières est un risque tangible.

« C’est certainement un gros risque et la raison pour laquelle le PoS ne fonctionne pas. Il s’agit essentiellement de payer les riches pour qu’ils soient riches et c’est un système faisant autorité et donc non décentralisé », a déclaré Jimmy Song, éducateur, auteur et développeur de Bitcoin.

Pour ceux qui ne sont pas si étroitement associés à Bitcoin, le risque réel que les banques achètent le contrôle d’Ethereum 2.0 (ou de toute autre grande chaîne de points de vente) est très faible pour le moment. Néanmoins, la plupart des critiques s’accordent à dire que la centralisation est une préoccupation sérieuse pour la preuve d’enjeu.

“Le problème avec le PoS est qu’il n’y a pas d’ancrage dans le monde réel, car la validation de bloc est complètement intrinsèque”, a déclaré l’ambassadeur de Trezor Josef Tětek.

Cependant, il a ajouté que, pour l’instant, l’idée que les institutions financières achèteraient de grandes quantités d’ETH semble « farfelue ».

« Le risque actuel beaucoup plus grand est la centralisation de la participation aux bourses et autres dépositaires, qui est alimentée par les exigences minimales de participation. Mais à plus long terme, la menace de la capacité du système financier à acquérir une participation illimitée au système ne doit pas être négligée », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Incitations, contre-incitations et pouvoir des riches

D’autres analystes suggèrent que, bien que possible, une centralisation sévère d’Ethereum 2.0 et d’autres réseaux de preuve de participation est peu probable, compte tenu des incitations et des désincitations impliquées.

« Il est possible, voire probable, que les institutions et les banques considèrent l’ETH comme un véhicule d’investissement viable. Mais l’achat d’ETH ne donne pas aux validateurs ou aux jalonneurs un contrôle unilatéral sur le réseau », a déclaré Wilson Withiam, analyste de recherche principal chez Messari.

Comme Withiam l’a expliqué, Ethereum n’a pas de gouvernance pondérée en jetons en chaîne, donc posséder plus d’ETH ne donne pas à un seul utilisateur un meilleur contrôle sur tous les aspects du réseau.

« De plus, attaquer le réseau ou agir de manière malveillante entraînera une baisse ou pourrait faire chuter librement le prix (et les propriétés de l’attaquant) dans une situation extrême. Les incitations financières existantes empêchent les validateurs de bénéficier facilement lorsqu’ils agissent en dehors des règles définies de la plate-forme », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Mais si « attaquer » un réseau est une chose, utiliser une position de pouvoir pour influencer la direction d’une blockchain et d’une plate-forme peut en être une autre.

“Absolument [Ethereum] C’est centralisé, donc il n’y a aucun risque qu’il devienne centralisé, ça l’est ! Je soupçonne que les échanges seront essentiellement les contrôleurs de ces devises. Ceci est similaire au fonctionnement du système actuel de monnaie fiduciaire soutenu par la banque centrale, dans lequel les banques ont une influence indue sur l’argent », a déclaré Jimmy Song.

C’est une opinion avec laquelle Josef Tětek est largement d’accord, arguant que le PoS a des tendances de centralisation intégrées, et que les échanges sont susceptibles d’être les plus grands bénéficiaires.

«Avec des exigences de participation minimales (telles que 32 ETH d’Ethereum par validateur), les petits propriétaires chercheront également des moyens de participer, et les échanges sont les fournisseurs évidents de services de participation conjointe. Cela se produit déjà avec les systèmes PoS existants, où les échanges sont les principales parties prenantes », a-t-il déclaré.

Une autre raison de la centralisation, selon Tětek, est la boucle de rétroaction positive selon laquelle avoir de nombreuses pièces équivaut généralement à gagner beaucoup plus de pièces.

“Les plus gros détenteurs existants seront encore enrichis par le PoS, sans prendre de risque tangible”, a-t-il ajouté.

Tout en déclarant que les perspectives d’une violation d’Ethereum 2.0 par les banques sont très faibles, Wilson Withiam convient que le PoS a un problème “presque inévitable” de devenir riche.

« Ceux qui ont des affectations initiales ont un droit perpétuel au seigneuriage aux dépens de ceux qui n’y participent pas. Il est également soumis à des économies d’échelle, car les fournisseurs de paris professionnels peuvent exécuter plus de validateurs, et les échanges (services avec plusieurs sources de revenus) peuvent offrir des paris à un coût presque nul pour les utilisateurs », a-t-il déclaré.

Ces deux facteurs peuvent conduire à une concentration de la participation, a-t-il ajouté. Mais d’un autre côté, il a noté qu’aucun mécanisme de consensus n’est parfait et qu’Ethereum a deux contre-arguments principaux :

« Ses six années d’émissions de PoW lui ont permis d’avoir une répartition plus équitable. Sa base de distribution et de détenteurs est plus diversifiée par rapport aux réseaux PoS plus récents. Les pools de mises décentralisés permettent aux utilisateurs avec n’importe quel montant d’ETH de participer à la mise et de recevoir des récompenses d’inflation », a-t-il déclaré.

Tendances et améliorations de la centralisation

Certains, comme Jimmy Song, affirment qu’aucune quantité de bricolage ne peut décentraliser les chaînes de preuve de participation.

« La décentralisation n’est pas une fonctionnalité que vous pouvez simplement ajouter. C’est quelque chose qui est intrinsèquement très difficile à trouver et les altcoins comme Ethereum ne le sont tout simplement pas, peu importe à quel point ils proclament le contraire », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Même l’ambassadeur de la marque Trezor, Josef Tětek, soutient que les chaînes de points de vente devront apprendre à vivre avec la centralisation et qu’elles ne sont pas compatibles avec la décentralisation.

« Quand vous quittez l’ancre du monde réel qu’est le PoW, vous ouvrez le système aux tendances de centralisation. Le PoW via des appareils spécialisés tels que ASIC SHA256 [hardware de minería] c’est beaucoup plus difficile à contrôler : les ASIC sont déjà dispersés dans le monde et nécessitent beaucoup de maintenance continue », a-t-il déclaré.

Mais pour terminer sur une note plus positive, Wilson Withiam suggère qu’il existe au moins trois améliorations que les chaînes de points de vente peuvent apporter pour limiter la concentration de l’engagement :

des incitations intégrées pour encourager les parties prenantes à parier avec des validateurs plus petits (les exemples incluent le paramètre sk de Cardano (ADA) et la conception PoS nominée de Polkadot (DOT)) ; ajuster les rendements des récompenses en fonction d’une période de verrouillage prédéterminée ; Les parties prenantes pourraient recevoir plus de récompenses et de pouvoir de vote pour bloquer leur participation pendant une période plus longue (les exemples incluent l’ordinateur Internet) ; mettre en œuvre une répartition initiale équitable ; Évitez les effectifs surdimensionnés et les affectations d’initiés.

