Les chaînes NBCUniversal restent sur YouTube TV

Les deux sociétés ont annoncé ce matin un nouvel accord

Ce n’est jamais bon lorsqu’un câblodistributeur et un réseau se disputent les conditions d’un contrat — en fin de compte, seul le consommateur est lésé. Heureusement, YouTube TV et NBCUniversal ont réussi à éviter les coupures de courant, car les négociations se sont terminées avec un nouvel accord conclu.

Cette annonce n’est pas trop surprenante après la prolongation de contrat à court terme d’hier. Alors que les négociations entre les câblodistributeurs et les sociétés de médias se terminent souvent par la suppression temporaire des chaînes du service, YouTube TV a réussi à empêcher la suppression de la programmation de NBCUniversal, même après avoir manqué la date limite jeudi soir.

Vingt chaînes au total, dont Bravo, Syfy et plusieurs réseaux sportifs, auraient été affectées si cet accord n’avait pas été conclu. YouTube TV offrait aux utilisateurs une remise de 10 $ par mois en cas de programmation retirée. Bien que les clients ne voient pas d’économies sur leurs factures mensuelles toujours croissantes, il est bon de savoir que Google prévoit de rembourser les clients en cas d’échec des futures négociations de contrat.

Au cas où vous l’auriez manqué, toute cette querelle a commencé sur l’insistance de NBCUniversal pour que les abonnements Peacock soient regroupés dans les abonnements YouTube TV. Le service de streaming de la société a été un échec public, avec une rumeur de relance prévue pour 2022. Comme vous l’avez peut-être deviné, Peacock n’est pas inclus dans YouTube TV à l’avenir.

