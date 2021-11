Les chaînes porno Roku et les chaînes privées à bannir

Ryan Haines / Autorité Android

Pendant des années, il a été très facile d’obtenir des chaînes porno Roku grâce à l’installation de chaînes privées. Cependant, en mars 2022, Roku modifiera le fonctionnement des chaînes non certifiées, en supprimant efficacement le contenu pour adultes de la plate-forme. Cela n’affectera pas fondamentalement les tests bêta du canal, mais lui donnera une portée plus limitée.

Cependant, vous ne trouverez aucun fournisseur de contenu pour adultes dans la boutique officielle. Cela ne signifie pas pour autant que les chaînes porno Roku n’existent pas. Grâce à l’utilisation de chaînes privées – officiellement connues sous le nom de chaînes sans licence – vous pouvez voir le contenu de PornHub, Wicked, Naughty America et bien d’autres. À partir de 2022, cependant, cette pratique prendra fin (protocole h/t).

En mars de l’année prochaine, Roku limitera la portée des chaînes sans licence à un maximum de 20 utilisateurs. Il rebaptisera également les chaînes sans licence en chaînes bêta. Cela permettra aux entreprises d’utiliser des canaux privés aux fins prévues : le contenu de test bêta qui pourrait éventuellement atterrir dans le magasin Roku. Bien sûr, l’effet secondaire de ce changement sera que les offres pornographiques de Roku seront rendues pour la plupart inutiles.

La date exacte de ce changement sera le 1er mars 2022. D’ici là, les chaînes sans licence continueront de fonctionner normalement.

Porno Roku : fermer les yeux

Pendant des années, Roku n’a pas essayé de réprimer les fournisseurs de contenu pour adultes offrant un accès à des chaînes Roku sans licence. PornHub, par exemple, a une page dédiée avec des instructions sur la façon d’obtenir facilement sa chaîne sur votre Roku (non, nous ne vous donnons pas l’URL, mais c’est très facile à trouver). Vous pouvez même lier votre compte PornHub Premium via la chaîne. D’autres fournisseurs de contenu pour adultes ont des pages et des chaînes similaires, avec même l’accès à la carte pris en charge.

Cependant, cette attitude du Far West a causé des problèmes à Roku. Le Mexique a brièvement interdit la vente de boîtes de streaming Roku en raison de la facilité d’accès à du contenu sans licence, par exemple. Avec la position de Roku comme de loin la plus grande entreprise de matériel de streaming multimédia, l’introduction de canaux bêta est probablement une tentative d’éviter de futurs problèmes de ce type.

Bien sûr, cela n’empêchera pas les fournisseurs de contenu pour adultes de trouver des moyens d’accéder à votre téléviseur intelligent. Par exemple, il est incroyablement facile de charger des applications pour adultes sur votre Android TV et Google ne peut pas vraiment supprimer ou limiter cette fonctionnalité. Si vous voulez du porno Roku, cependant, vous devrez chercher ailleurs à partir de l’année prochaine.