Les challengers du titre de Premier League s’affrontent à Anfield lors d’un énorme affrontement en début de saison

Liverpool accueille les vainqueurs de la Ligue des champions Chelsea à Anfield samedi alors que les challengers du titre de Premier League s’affrontent dans un énorme affrontement en début de saison.

Les deux équipes ont connu des débuts de saison identiques – remportant deux victoires sur deux avec un score total de 5-0 – alors qu’elles s’assoient ensemble derrière le leader de la ligue West Ham dans le tableau.

Tuchel et Klopp s’affronteront dans un concours passionnant entre Liverpool et Chelsea en direct sur talkSPORT

Chelsea arrive à Anfield grâce à un grand succès européen après avoir battu Man City à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière, puis Villarreal à la Super Coupe plus tôt ce mois-ci.

Les deux équipes ont été pressenties de faire de grandes choses ce trimestre, beaucoup affirmant que Chelsea est devenu le favori pour remporter la Premier League depuis la signature de Romelu Lukaku.

Liverpool et Chelsea chercheront à remporter trois victoires au rebond, les deux défenses restant solides avec des draps propres pour démarrer.

Il y aura beaucoup d’action à suivre alors que ces équipes s’affronteront à Liverpool et talkSPORT sera présent pour vous apporter l’action.

Lukaku n’a mis que 15 minutes pour ouvrir son compte de buteur à Chelsea à son retour. Liverpool v Chelsea : l’actualité de l’équipe

Liverpool espère mettre plus de blessures derrière eux alors qu’Andy Robertson est sur le point de commencer à la suite d’une blessure qui l’a vu rater les deux premiers matchs.

James Milner et Fabinho, cependant, pourraient tous deux manquer le match de samedi avec un coup et des raisons personnelles, respectivement.

Pour Chelsea, Ruben Loftus-Cheek reste hors de l’équipe et souffre toujours d’une maladie.

Pendant ce temps, Christian Pulisic est toujours dans le doute après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière.

Van Dijk a fait un retour bienvenu à l’action le mois dernier pour Liverpool Liverpool v Chelsea: statistiques et faits du match Liverpool n’a perdu que deux de ses 13 dernières rencontres de Premier League avec Chelsea (W6 D5), bien que l’une de ces défaites ait été la plus récente. match en mars. Seul Manchester United (12) a remporté plus de matchs à l’extérieur de Premier League contre Liverpool que Chelsea (7), les Blues remportant exactement ce match 1-0 la saison dernière. L’équipe locale n’a perdu aucun des 22 premiers Rencontres de Premier League entre Liverpool et Chelsea, avec 17 victoires et 5 nuls. Depuis lors, l’équipe à domicile n’a remporté que 12 autres de ses 36 rencontres, l’équipe à l’extérieur ayant remporté 15 fois au cours de cette période. Liverpool et Chelsea ont commencé la campagne 2021-22 avec deux victoires, deux draps propres et cinq buts. marqué. Liverpool a entamé une campagne de haut niveau avec trois victoires sans encaisser deux fois auparavant (2013-14 et 2018-19), tandis que Chelsea l’a fait trois fois (2004-05, 2005-06 et 2010-11). Liverpool a tiré en le plus de tirs jusqu’à présent en Premier League cette saison (46), et a le deuxième plus haut xG avec Man City (4,3). Pendant ce temps, Chelsea a affronté le moins de tirs lors de ses deux matchs (10) et a le plus faible xG contre (0,6). Liverpool a remporté ses sept derniers matchs de Premier League, remportant chacun des quatre derniers sans encaisser et en marquant au moins deux fois. . À seulement trois reprises, une équipe a remporté plus de 5 matchs de Premier League d’affilée à zéro tout en marquant plus de 2 buts à chaque fois – Chelsea en août 2010 (6), Chelsea en novembre 2016 (5) et Manchester City en août 2015 (5) .Après avoir perdu une seule de ses 13 premières rencontres managériales avec Thomas Tuchel de Chelsea toutes compétitions confondues (W9 D3), le patron de Liverpool Jürgen Klopp a perdu ses deux dernières face à son compatriote. Ce n’est que contre trois managers que Klopp a perdu plus de 3 rencontres consécutives au cours de sa carrière de manager – Felix Magath (deux fois, en 2006 et 2010), Thomas Doll (2006) et Thomas Schaaf (2007). Diogo Jota a marqué dans les deux Premier League de Liverpool. matchs jusqu’à présent cette saison, et pourrait devenir le quatrième joueur à marquer dans chacun des trois premiers matchs des Reds dans une campagne de Premier League après Robbie Fowler (1994-95), Daniel Sturridge (2013-14) et Sadio Mané (2017- 18). Après avoir marqué quatre buts lors de ses quatre premières apparitions en Premier League contre Liverpool, l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku n’a marqué qu’une seule de ses 11 dernières contre les Reds. Toutes compétitions confondues, Sadio Mané de Liverpool a inscrit sept buts en 17 apparitions contre Chelsea. , avec le Sénégalais seulement plus contre Crystal Palace (12) et Aston Villa (8) lors de son séjour en Angleterre.