Les Championnats du monde de la FINA remportent un franc succès alors que la 15e édition entre dans l’histoire

La 15e édition des Championnats du monde de natation de la FINA (25 m) s’est terminée le 21 décembre, après une semaine incroyable de compétitions sportives de classe mondiale qui s’est déroulée dans l’emblématique Etihad Arena de la baie de Yas. Pour célébrer ce moment historique, des responsables clés du Conseil des sports d’Abou Dhabi et de la FINA ont assisté à la conférence de presse de clôture des championnats, avant la cérémonie de clôture officielle qui a eu lieu à l’intérieur de l’arène.

La conférence de presse de clôture a été suivie par Son Excellence Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abu Dhabi, le capitaine Husain Al-Musallam, président de la FINA et Brent Nowicki, directeur exécutif de la FINA. Ils ont été rejoints par plusieurs nageurs et plongeurs de haut niveau qui ont fait preuve de leurs meilleurs talents aquatiques lors des Championnats du monde de natation et du Festival mondial de natation de la FINA, concourant devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Chad Le Clos – Champion olympique, mondial et des Jeux du Commonwealth

Siobhan Haughey – Championne du 200m/100m nage libre femmes à Abu Dhabi

Yuri Kisil – triple médaillé des championnats du monde aquatiques

Orlando Duque – Le premier plongeur de haut niveau à remporter l’or dans ce sport en 2013

Molly Carlson – Quatre fois championne nationale junior

Aidan Heslop – Médaillé d’or de la FINA High Diving Qualifier 2021

La conférence de presse officielle de clôture a eu lieu pour marquer la fin des Championnats du monde de natation de la FINA et a rendu hommage aux réalisations incroyables de certaines des meilleures stars du sport au monde. Au cours de la compétition exaltante de la semaine, les fans à l’intérieur de l’Etihad Arena ont été témoins de plusieurs nouveaux records établis, dont 4 records du monde.

Siobhan Haughey a battu un record du monde de 1:50,31 au 200 m nage libre féminin tandis que la Suède a égalé le record du monde du relais 4×50 m quatre nages établi par les États-Unis lors de l’édition précédente de l’épreuve. Haughey et le quatuor suédois ont gagné 50 000 $ US supplémentaires pour leurs performances record.

En plus des nouveaux champions du monde, les championnats ont également réuni un large éventail de nageurs talentueux du monde entier, dont Alaa Maso, le seul membre de l’équipe de réfugiés de la FINA, qui a fui son pays d’origine, la Syrie, pour poursuivre ses ambitions en matière de natation.

Lors de la conférence de presse, Son Excellence Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abu Dhabi, a déclaré : » Au cours de la semaine dernière, Abou Dhabi a été au centre de la sphère mondiale de la natation avec plus de 1 100 athlètes, de plus de 183 pays en compétition non seulement en piscine, mais aussi en plongeon de haut niveau et en nage en eau libre, pour une bourse de 3,2 millions de dollars – le plus élevé de l’histoire de la FINA.

» L’action a été diffusée à une audience télévisée mondiale dans 133 pays, dont CCTV en Chine, NBC en Amérique du Nord, Super Sports à travers l’Afrique et nos diffuseurs hôtes, Abu Dhabi Sports Channel. Au cours d’une semaine exaltante de compétitions sportives de classe mondiale, nous avons assisté à 4 records du monde battus, avec un total de 46 champions du monde couronnés.

»Je tiens à remercier les médias. Au cours de la semaine dernière, nous avons accueilli 160 médias accrédités dans ce lieu de classe mondiale. J’espère que vous avez apprécié votre séjour ici à Etihad Arena. Je tiens également à remercier le capitaine Husain, Taha Alkushari et nos amis de la FINA, ainsi que tous les pays et athlètes participants.

« Nous adressons également nos meilleurs vœux au comité d’organisation de 2022 à Kazan, en Russie, alors qu’ils se lancent dans leur voyage pour organiser les prochains championnats du monde en petit bassin (25 m). »

Le capitaine Husain Al-Musallam, président de la FINA, a déclaré : »Cette semaine, les nageurs les plus talentueux du monde se sont alignés sur la scène mondiale pour montrer leur talent et leurs capacités à des milliers de spectateurs à l’intérieur de l’Etihad Arena et bien sûr à des millions de téléspectateurs à travers le monde. Cela a conduit à beaucoup d’action passionnante dans la piscine avec quatre records du monde battus, faisant de la 15e édition des Championnats du monde de natation de la FINA (25 m) l’une des meilleures de l’histoire de l’événement.

« Cela montre que notre sport va dans la bonne direction alors que de plus en plus de gens dans le monde aspirent à être le prochain champion du monde. Que les athlètes aient remporté une médaille ou non, nous pensons que chaque nageur qui a concouru cette semaine est en effet un gagnant. Nous comprenons que voyager et participer à ces moments difficiles n’est pas facile, mais je tiens à leur exprimer ma gratitude d’être ici à Abu Dhabi et d’avoir contribué à faire de cette édition un succès retentissant. »

Siobhan Haughey a déclaré qu’elle et sa nation peuvent se remémorer l’édition d’Abou Dhabi avec une grande fierté après des performances impressionnantes dans la piscine.

Au cours de la conférence de presse, elle a déclaré : « C’était incroyable de savoir que j’étais la première personne de Hong Kong, en Chine, à remporter un championnat du monde et à battre un record du monde. Je suis sûr qu’à l’avenir, il y aura beaucoup de nageurs prometteurs qui pourront également réaliser la même chose.

Depuis le premier jour, lorsque j’ai battu le record du monde, l’équipe de Hong Kong, Chine s’en sort très bien et a participé à de nombreuses finales et ce fut une semaine formidable pour tout le pays.

Aidan Heslop, de Grande-Bretagne, a été parmi les vainqueurs de la qualification de haut plongeon de la FINA, réalisant le plongeon le plus difficile jamais tenté pour triompher lors de la ronde finale de l’épreuve.

Le joueur de 19 ans, qui a reçu des sept des juges pour obtenir un score gagnant de 436,90 points, a réfléchi à son triomphe en disant : « Il faut être un peu fou pour ça, mais nous prenons des risques calculés sur ce que nous faisons et ne faisons rien de stupide. Nous utilisons vraiment la plongée de 10 m avec laquelle nous avons commencé et nous nous adaptons à ces hauteurs.

Après la conférence de presse, la cérémonie de clôture officielle a eu lieu à l’intérieur de l’Etihad Arena, pour la remise officielle des prochains championnats du monde de natation de la FINA (25 m), qui doivent avoir lieu à Kazan, en Russie, en 2022. Leonov Vladimir Aleksandrovich, ministre de la Sports of the Republic of Tatarstan était sur scène pour accepter la passation historique, qui a été présentée par Son Excellence Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abu Dhabi et le capitaine Husain Al-Musallam, président de la FINA.

Du 15 au 21 décembre, l’Etihad Arena sur la baie de Yas a été le théâtre de l’un des spectacles sportifs et de divertissement les plus excitants de la région avec la 15e édition des Championnats du monde de natation FINA (25 m) et le Festival mondial de natation. Au cours de la semaine, plus de 1 100 athlètes de plus de 180 fédérations nationales des cinq continents ont participé à 57 épreuves et pour un prize pool global de 3,2 millions de dollars US, le plus gros prize pool jamais réalisé dans une épreuve de natation de la FINA. Plus de 800 bénévoles ont assuré le bon déroulement de l’événement tout au long de la semaine de compétition.