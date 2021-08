Les championnats du monde de League of Legends 2021 pourraient avoir lieu en Islande

in

Riot Games a récemment annoncé que la série de championnats du monde League of Legends 2021 se déplacerait de la Chine vers l’Europe, et il semble que l’Islande pourrait accueillir l’événement.

Alors que Riot Games n’a pas encore confirmé si l’Islande est l’endroit où le tournoi se déroulera, un rapport de Dot Esports affirme que ce sera le cas. Étant donné que plusieurs grands événements de League of Legends ont eu lieu en Islande, y compris le Mid-Season Invitational en mai, il n’est pas difficile de croire que Riot Games reviendrait pour les League of Legends World Championship Series 2021.

Une chose est sûre, cependant : le déplacement de l’événement d’une région à une autre est dû à la pandémie de COVID-19 en cours.

“Nous pensions que 2020 serait les mondes les plus difficiles que nous ayons jamais produits”, a déclaré John Needham, responsable mondial des Esports chez Riot Games, dans un communiqué de presse. « Avec les vaccins distribués dans le monde entier cette année, nous anticipions un retour à une sorte de « normal » en 2021. Eh bien, malheureusement, cela n’a pas été le cas. Avec la variante Delta, les restrictions de voyage et les protocoles COVID ont été encore PLUS compliqués à naviguer en 2021 qu’ils ne l’étaient en 2020. »

Vous pouvez regarder ci-dessous la déclaration complète de Needham sur le déplacement de la série de championnats du monde League of Legends 2021 de la Chine vers l’Europe.

#Worlds2021 Mise à jour de John Needham. pic.twitter.com/9dCfH2nUTg – LoL Esports (@lolesports) 24 août 2021

Comme tout le reste dans le monde ces jours-ci, COVID-19 continue de rendre les événements esports en direct difficiles. Espérons qu’au moment où les championnats du monde de League of Legends 2022 auront lieu en Amérique du Nord, il y aura un semblant de normalité.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

