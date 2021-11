« Les championnats se joueront les mercredis et la compétition européenne les week-ends »

18/11/2021 à 20:24 CET

Roger Pros

Le projet de la Super Ligue européenne Présenté par Florentino Perez en avril 2021 dernier, il est actuellement dans une sorte de ‘stand by’ depuis plusieurs des clubs fondateurs ont décidé de renverser le projet. La pression des supporters, ajoutée à celle qui venait de la FIFA elle-même, a précipité la décision. Cependant, la Super League européenne n’est pas du tout morte et la justice a approuvé son existence sans préjudice des équipes participantes, actuellement seulement FC Barcelone, Juventus et Real Madrid.

Malgré le fait que plusieurs mois de refroidissement autour de la possible création de cette compétition se soient écoulés, l’entraîneur de l’Olympique de Lyon, le Néerlandais Pierre Bosz, est revenu mettre la question sur toutes les lèvres avec ses déclarations dans lesquelles il a déclaré que « La Ligue des champions deviendra à l’avenir une sorte de Super League européenne« , quelque chose qui aujourd’hui semble improbable.

En ce sens, l’entraîneur des Pays-Bas a déclaré dans une interview pour ‘So Foot’ : « Si la Super League européenne n’avance pas, je suis convaincu que la Ligue des champions ça deviendra une sorte de Super League européenne. A voir : la finale de la Ligue des champions Il est déjà joué le week-end. Il en sera de même bientôt avec les demi-finales et plus tard aussi avec les chambres. Au final dans dix ou quinze ans les ligues se joueront le mercredi et la compétition européenne le week-end. C’est ainsi que les grands clubs ne veulent pas dépenser trop d’argent », a finalisé.