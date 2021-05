Les Champions, au format ‘Final Four’

L’UEFA continue de tourner la tête pour moderniser l’actuelle Ligue des champions. Et il y a une idée qui existe depuis longtemps et qui maintenant, quelques heures avant la finale de la Ligue des champions, est apparue. Selon le “ New York Times ”, la plus haute organisation européenne de football envisage de “ copier ” d’autres compétitions telles que l’Euroligue et de faire un “ Final Four ” pour la Ligue des champions, avec des demi-finales et une finale en un seul match et dans le même Campus.

Ce serait quelque chose de similaire à ce qui s’est passé en Ligue des champions la saison dernière, où la pandémie a forcé la construction d’un bunker à Lisbonne, où se déroulait toute la phase finale de la compétition. À cette occasion, l’UEFA a vu le succès de la formule dans les médias, elle envisagerait donc de la répéter pour les prochaines éditions.

De plus, ce ne serait pas seulement trois matchs de football (demi-finales et finale), mais l’idée de l’organisation est de créer une “semaine des champions”, où en plus des sports, il y aurait aussi des concerts, des événements et toutes sortes de activités pour que les fans se rendent au siège et puissent profiter de tout ce qui entoure le spectacle purement footballistique.

Pour l’instant, les clubs n’ont pas de proposition ferme de l’UEFA, mais c’est un aperçu de quelque chose qui pourrait prendre forme dans les mois à venir et qui pourrait être établi pour les prochaines éditions de la Ligue des champions.