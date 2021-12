Les champions continentaux offrent une voie de sortie intrigante à l’inadapté d’Aston Villa

La prochaine étape pour Wesley Moraes, exclu d’Aston Villa, devient plus claire après avoir été lié à un retour dans son Brésil natal par les médias de son pays d’origine.

Wesley est actuellement prêté à Villa, passant la saison avec le Club de Bruges. Le prêt avec son ancienne équipe était censé le remettre sur les rails après ses problèmes de blessures. Mais il n’a pas beaucoup de temps de jeu en Belgique.

Il n’a commencé qu’un seul match de championnat cette saison et n’a pas encore marqué malgré quatre autres matches de remplacement entre les fonctions de championnat et d’Europe.

Rapports récemment revendiqués Le sort de Wesley avec le Club de Bruges pourrait être écourté. Villa prendra ensuite une décision sur ce qui se passera ensuite en janvier.

Maintenant, une suggestion a émergé. Selon Globo Esporte, Wesley est devenu une cible pour Palmeiras au Brésil.

Il n’a plus joué dans son pays natal depuis qu’il a quitté Itabuna en 2014. En fait, il n’a fait qu’une seule apparition pour l’équipe semi-professionnelle. Maintenant, s’il retournait en Amérique du Sud, il pourrait y goûter au football de haut niveau.

Palmeiras est champion en titre de la Copa Libertadores mais cherche toujours à renforcer son effectif. Wesley est à l’étude alors que ses agents cherchent à trouver une solution pour lui.

Le rapport affirme que ses représentants s’efforcent d’écourter sa période de prêt avec le Club de Bruges. Ce sera alors entre eux et Villa de trouver quelque chose de plus convenable.

Villa est prête à laisser son investissement de 25 millions d’euros retrouver sa forme au Brésil. Il reste sous contrat avec eux jusqu’en 2024, il a donc encore le temps de faire ses preuves – ou de regagner une certaine valeur de revente.

Le joueur de 25 ans a marqué six buts en 26 matchs au cours de son passage avec Villa, qui n’est peut-être pas terminé mais qui devrait être à nouveau interrompu.

S’il devait retourner à Villa Park, il serait principalement en compétition avec Ollie Watkins et Danny Ings pour une place en tête. Ses meilleures chances de temps de jeu seraient apparemment de retour dans son pays natal.

Avec Palmeiras semblant explorer un accord de prêt, l’avenir à long terme de Wesley restera un mystère jusqu’à l’été.

Wesley n’est pas seulement l’attaquant de Villa prêt pour le changement

Derrière Watkins et Ings dans l’ordre hiérarchique, Villa compte également Keinan Davis dans les rangs.

Cependant, le joueur de 23 ans n’a réussi que 11 minutes d’action en une seule apparition de remplaçant cette saison. A ce titre, lui aussi est à la recherche d’une nouvelle solution.

« À regarder, ça n’a pas l’air trop beau. Les minutes que j’ai ont duré huit ou neuf minutes. Mais ce ne sont que des apparences », a-t-il déclaré récemment sur The Beautiful Game Podcast. « Je le sais, les entraîneurs le savent et tout le monde dans le football le sait [how important it is to play].

« Pour moi, je dirais que j’ai besoin d’une bonne série de matchs, que ce soit à Villa ou ailleurs, juste pour acquérir de l’expérience et marquer des buts et des trucs comme ça. »

Maintenant, Birmingham Live a rapporté que Davis est l’une des options envisagées par Nottingham Forest.

Ils ne sont qu’à quatre points de la zone des play-offs et se sont ralliés depuis que Steve Cooper a remplacé Chris Hughton à la barre.

Il veut ajouter de la qualité à ses rangs en janvier et viserait trois joueurs dans la fenêtre à venir.

L’ancien chef de Swansea, Cooper, donne la priorité à un nouvel attaquant pour la nouvelle année. Le joueur de 44 ans a les yeux rivés sur Davis, ainsi que sur le jeune d’Arsenal Folarin Balogun et Adam Idah de Norwich City.

Seul le temps nous dira quel attaquant la tenue de deuxième niveau est capable d’attirer au City Ground. Davis bénéficierait clairement d’une série de matchs, ayant stagné au club ces derniers temps.

