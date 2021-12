Les champions de Pep Guardiola présentent un incroyable record de Premier League lors du dernier match de l’année – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et commentaire de talkSPORT

Manchester City cherchera à maintenir son superbe record à l’extérieur en Premier League contre des équipes promues lorsqu’elles affronteront Brentford cette semaine.

L’équipe de Pep Guardiola est actuellement en tête du classement et a remporté ses trois derniers matches de championnat sur la route contre des équipes issues du championnat sur un score total de 11-1.

City n’a également perdu que son dernier match de championnat au cours de l’une des 20 dernières années civiles et a remporté huit matchs de haut niveau consécutifs.

Brentford est quant à lui confronté à une tâche difficile en cherchant à rebondir après sa défaite 2-0 contre Brighton le lendemain de Noël.

Brentford contre Manchester City: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mercredi 29 décembre.

Il se tiendra au stade communautaire de Brentford et débutera à 20h15.

La couverture sera en direct et exclusive sur talkSPORT 2 à partir de 20h avec des commentaires de Nigel Adderley et David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l'Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM

Sterling a marqué lors de chacune de ses quatre dernières apparitions en Premier League Brentford contre Manchester City: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes transpirent sur la forme physique de Bryan Mbeumo après un mollet serré qu’il a subi contre Brighton.

Brentford est déjà sans Zanka, Kristoffer Ajer, Josh Dasilva, Rico Henry, Charlie Goode et David Raya en raison de blessures.

Vitaly Janelt est également absent et Christian Norgaard est suspendu.

Quant à City, Kyle Walker et Rodri ont tous deux raté la victoire 6-3 contre Leicester et pourraient ne pas être prêts à revenir dans le onze de départ.

John Stones a également raté le Boxing Day en raison d’une blessure et Ferran Torres a maintenant terminé son déménagement à Barcelone.

Phil Foden et Jack Grealish espèrent tous deux faire un premier départ puisqu’ils ont été réprimandés pour leur comportement hors du terrain après leur victoire 7-0 sur Leeds.

Foden et Grealish n’ont pas commencé les deux derniers matchs après leur victoire 7-0 sur Leeds le 14 décembre Brentford contre Manchester City: faits du match Les dernières rencontres de haut niveau entre Brentford et Man City étaient de retour en 1937-38, avec la victoire des Bees à domicile et à l’extérieur contre les champions en titre Man City, qui ont été relégués à la fin de la campagne. Il s’agit de la première rencontre entre Brentford et Manchester City dans une compétition depuis janvier 1997, les Citizens remportant un match de FA Cup 1-0 à Griffin Park grâce à une frappe de Nicky Summerbee. Brentford a remporté 50 % de ses matches de championnat contre les champions de haut niveau en titre (W5 D3 L2), dont deux victoires contre Manchester City lors de la campagne 1937-38. Manchester City a remporté ses trois derniers championnats à l’extérieur matchs contre des équipes promues par un score total de 11-1. Ils ont gagné la dernière fois consécutivement contre de tels adversaires entre décembre 2009 et novembre 2011 sous Roberto Mancini (6). Lors de leur dernier match de championnat d’une année civile à domicile, Brentford n’a plus perdu depuis 2005 (0-2 contre Colchester), gagnant cinq et nul trois de leurs huit matchs depuis. Manchester City n’a perdu son dernier match de championnat qu’au cours de l’une des 20 dernières années civiles (W10 D9), avec cette défaite à Liverpool en 2016.Après avoir remporté un seul de ses six premiers Matchs à domicile de Premier League (D1 L4), Brentford a remporté ses deux derniers matchs à domicile dans la compétition. Ils ont remporté trois victoires consécutives à domicile dans l’élite en février/mars 1939. Manchester City a perdu quatre de ses 10 derniers matchs de Premier League à l’extérieur contre des équipes londoniennes (5 v N1), plus que lors de leurs 19 premières visites. dans la capitale sous Pep Guardiola (W14 D2 L3). Manchester City a marqué 112 buts en Premier League en 2021 – la dernière année civile pour voir un meilleur score de l’équipe anglaise était de retour en 1960, avec Tottenham marquant 114 et Wolverhampton Wanderers marquant 113 cette année-là. Raheem Sterling de Man City a marqué lors de chacune de ses quatre dernières apparitions en Premier League, marquant cinq buts au total. Il n’a jamais marqué lors de cinq matchs consécutifs dans la compétition auparavant.