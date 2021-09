Les champions de Premier League de Pep Guardiola affronteront Lionel Messi, Neymar et co dans le blockbuster de la Ligue des champions

Les géants de la Ligue des champions s’affronteront ce soir alors que le Paris Saint-Germain accueillera Manchester City dans une énorme égalité dans le Groupe A.

Le club de Premier League a débuté sa campagne en UCL avec une victoire palpitante de 6-3 contre le RB Leipzig, tandis que le PSG a été tenu en échec 1-1 par le Club de Bruges.

Le PSG accueille Man City dans un énorme match de Ligue des champions ce soir

City espère une défense plus serrée cette fois-ci alors qu’il se rendra à Paris pour affronter l’équipe française qui a ajouté de grands noms à son équipe.

Les géants de la Ligue 1 chercheront à se venger après leur sortie en demi-finale contre les champions de Premier League la saison dernière.

City a perdu contre Chelsea en finale et sera désespéré de faire mieux cette saison alors que Pep Guardiola cherche enfin à revendiquer la gloire européenne.

Cette énorme cravate sera en direct sur talkSPORT ce soir et voici comment vous pouvez saisir toute l’action…

PSG contre Man City : Nouvelles de l’équipe

Ilkay Gundogan manquera le voyage de City à Paris.

Le milieu de terrain allemand est absent depuis qu’il a subi un coup contre Southampton au début du mois et est maintenant exclu jusqu’après la pause internationale d’octobre.

L’arrière gauche Oleksandr Zinchenko est le seul autre absent notable de City avec un problème au mollet.

Lionel Messi est incertain après avoir reçu un coup contre Lyon plus tôt ce mois-ci, mais pourrait revenir contre les champions de Premier League.

Sergio Ramos est également incertain car la signature estivale souffre d’une blessure au mollet depuis fin juillet.

Gundogan a été victime d’un solide tacle la dernière fois contre le PSG mais manquera ce match PSG contre Man City : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Man City, Pep Guardiola: “Ce qui s’est passé la saison dernière était la saison dernière. C’était une équipe fantastique et c’était un match serré et maintenant ils ont Messi.

« Avec cette qualité, je ne sais pas ce qu’on peut faire, honnêtement !

«C’est une équipe fantastique. Que dire des joueurs qu’ils ont : Marquinhos, je suis un grand fan de lui. Hakimi, Paredes, Verratti, en particulier, et les joueurs à l’avant – ils peuvent jouer large, étroit, milieu. Ils se combinent très bien et sont de qualité.

« Le talent ne peut pas être arrêté. Nous ne mettons pas la pression sur un joueur pour qu’il arrête le talent qu’il possède – nous le faisons en équipe. Nous savons que nous allons souffrir – ce niveau l’exige. Ils sont tellement bons et il faut pouvoir souffrir pendant 90 minutes.

« Contrôler est si difficile. On va essayer de bien défendre quand on n’a pas le ballon et les laisser courir quand on l’a.

« Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait. Tous sont si bons. Ils peuvent se combiner et se connecter. Nous attendons le match avec impatience et nous jouerons.