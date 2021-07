Les champions du MEXC Global Exchange ont augmenté l’adoption de la crypto-monnaie de plusieurs manières ⋆ Crypto new media

Publicité





MEXC Global Exchange, l’un des principaux fournisseurs d’échange au monde, a récemment ajouté plusieurs nouveaux actifs cryptographiques sur sa plate-forme. Le fournisseur de services d’actifs numériques dispose désormais de plus de 850 actifs numériques proposés à la négociation.

En plus de fournir une plate-forme de négociation pour un groupe d’actifs numériques, MEXC est une solution unique pour la négociation au comptant et la négociation de dérivés tels que la marge ETF et les contrats à terme. Il promet d’être “l’un des échanges à surveiller en 2021”.

De plus, MEXC examine minutieusement les nouveaux projets pour s’assurer que les utilisateurs peuvent faire des investissements sûrs. Son service client rapide, ses pratiques admirables et ses services dignes de confiance ont largement répandu sa popularité dans l’espace financier. Notamment, son programme de protection des investisseurs indemnise les victimes en cas de perte malheureuse de fonds due à des problèmes techniques dans les systèmes MEXC.

Fait important, MEXC a une stratégie de mondialisation à travers laquelle il cherche à jeter des ponts entre les continents et à défier les pionniers tels que Binance. Actuellement, la plate-forme héberge plus de 6 millions d’utilisateurs actifs provenant de plus de 200 pays et régions du monde. De plus, sa plate-forme conviviale prend en charge plusieurs langues telles que l’anglais, le chinois, le coréen, le japonais, le vietnamien, pour n’en citer que quelques-unes.

Pour augmenter sa base d’utilisateurs, MEXC a étendu ses services à différentes régions comme la Russie, la Corée, le Japon et la Turquie. La bourse met actuellement en place des bureaux et des équipes dans ces régions pour poursuivre sa mission. Elle recrute également de nouveaux membres dans le monde entier pour accroître sa diversité professionnelle et de compétences.

Publicité





L’année dernière, l’organisme d’autorégulation suisse (VQF) et l’Australien AUSTRAC ont délivré des certificats de conformité MEXC. MEXC se joint à deux sociétés de paiement renommées en Asie du Sud-Est et en Europe pour faire progresser davantage sa conformité en matière de paiements. Cela permettra aux utilisateurs d’acquérir les meilleures crypto-monnaies comme Bitcoin et Ether en USD ou en euros via leur carte VISA ou MasterCard.

Notamment, MEXC joue un rôle important dans l’augmentation de l’adoption mondiale de la cryptographie et la croissance de la communauté crypto. Récemment, l’échange s’est associé à l’agence de voyages Travala.com pour permettre aux voyageurs de payer les divers produits Travala.com à l’aide de jetons MX. MEX favorise également l’accessibilité des pièces stables conformément à la défense de l’adoption de la cryptographie à l’échelle mondiale. La plate-forme a ajouté la prise en charge des meilleurs stablecoins USDC et USDT sur Algorand. Ce dernier est une chaîne de Proof of Stake (PoS) la plus performante avec des frais relativement bas et des règlements quasi instantanés.