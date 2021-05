Les champions du monde Aqua, crr et Veno disqualifiés des demi-finales FNCS en raison d’une violation du TOS

Une violation du TOS par le coéquipier du trio d’aqua a entraîné une disqualification FNCS.

Le champion de la Fortnite Cup David «aqua» Wang ne jouera pas dans les demi-finales de la saison 6 de la Fortnite Champion Series (FNCS) après qu’Epic ait désactivé le compte de son coéquipier Veno. Selon un tweet de Veno, Epic a découvert qu’il n’était pas le propriétaire d’origine de son compte. Cette infraction enfreint les conditions d’utilisation (TOS) d’Epic, ce qui a entraîné un verrouillage de compte.

C’est une situation malheureuse pour les trois joueurs qui avaient assuré leur place dans les demi-finales FNCS après trois semaines de qualification réussies. Désormais, aucun d’entre eux n’aura la chance de gagner une part du prize pool de 3 M $ US ou de l’Axe des champions.

Aqua Tweets d’abord et Crr suit

Nan – aqua (@aquaa) 13 mai 2021

L’ancien champion du monde s’est d’abord adressé à Twitter dans un tweet désormais supprimé, déclarant que son équipe n’était pas éligible à la compétition en raison de la situation du compte de Veno. Un autre joueur professionnel a suivi avec aqua en demandant si c’était une blague. L’Autrichien a répondu en déclarant simplement «Non».

Aqua est apparu pour la dernière fois sur la scène FNCS dans la saison 4, où Epic l’a disqualifié de la compétition pour conduite en dehors du match. Il est revenu de nulle part après avoir enlevé le chapitre 2 – Saison 5 et a repris sa position précédente au sommet de la scène européenne. C’est déchirant pour l’aqua. Il a lutté contre des problèmes de douleur à la main aurait pu ajouter une autre victoire FNCS à son CV, renforçant son cas d’être peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Le coéquipier du trio d’Aqua, Chris «crr» Williams, a parlé de la situation avec un sentiment similaire.

Je suis un homme si malchanceux, mon coéquipier de la saison dernière quitte et puis je qualifie toujours les grands avec un nouveau trio et maintenant cette saison le compte de mon coéquipier est verrouillé, donc je ne peux pas jouer aux séries éliminatoires, tant pour être 1/9 ou quoi que ce soit qui a fait le plus de grands fncs en UE – crr (@crr) 13 mai 2021

Déception tout autour

Le joueur compétitif actuel de FNATIC a tweeté sa réponse peu de temps après avoir appris qu’il ne jouerait pas en demi-finale.

“Je suis si malchanceux, mon coéquipier de la saison dernière quitte et puis je suis toujours [sic] qual grands avec un nouveau trio et maintenant cette saison mon compte de coéquipiers est verrouillé, donc je ne peux pas jouer les séries, tant pour être 1/9 ou quoi que ce soit qui a fait le plus de grands fncs en ue.

Crr a connu une série de malchance mais reste l’un des meilleurs joueurs de contrôleur de la région européenne. La décision d’Epic de retirer cette équipe des éliminatoires frappe certainement fort, et cela se comprend. Crr était en passe de devenir l’un des rares joueurs à se qualifier pour sept des huit événements FNCS de l’histoire. En l’absence de qualifications, ce n’est plus possible.

Il a renforcé sa frustration dans un tweet de suivi, déclarant: «Je ne joue à ce jeu que pour les fncs, c’est pourquoi je ne me soucie plus des pr ou des cc de merde et cette saison est tout simplement gaspillée.

Veno a acheté son compte il y a deux ans

pic.twitter.com/Goku28QHJT – veno (@venofn) 13 mai 2021

Le talent croissant Veno est allé sur Twitter après l’annonce de la nouvelle, s’excusant auprès de crr. Le jeune concurrent britannique a ajouté qu’il ne verrait peut-être jamais les 6K $ qu’il avait à gagner, remontant au chapitre 2 – Saison 5. Veno a inclus une capture d’écran d’une conversation par e-mail entre lui et le support d’Epic Games, qui a révélé leur raisonnement pour verrouiller son Compte.

“Au cours du week-end, il y a eu des allers-retours à ce sujet pendant le concours auquel vous participiez. Après avoir étudié le problème au cours des derniers jours, nous avons déterminé que vous n’êtes pas le propriétaire d’origine du compte sur lequel vous jouez. a été partagée ou vendue dans le passé. ” Pour mettre fin à l’e-mail, l’employé d’Epic a écrit que l’achat de comptes est une violation des conditions d’utilisation.

Je l’ai acheté il y a plus d’un an parce que je ne voulais pas de skins, je n’ai jamais pensé que je serais T1 ou T2 comme je le suis maintenant. Je n’avais pas réalisé que ça me mordrait dans le cul, peut-être son karma pour une mêlée de serpent ou toute la mauvaise merde que j’ai faite. je suis juste assis ici en train de pleurer. idk quoi faire plus. – veno (@venofn) 13 mai 2021

Dans un tweet séparé, Veno a expliqué qu’il avait acheté un compte il y a plus de deux ans parce qu’il n’avait pas de peau. Aqua, crr et Veno n’auront pas la chance de participer aux demi-finales de la saison 6 en raison de cette tournure d’événements sans précédent. Au lieu de cela, une autre équipe remplira probablement sa place en fonction des points de série. Il est difficile de ne pas convenir que la saison 6 se sent gaspillée pour ces trois joueurs talentueux. Ils devront s’asseoir sur la touche et attendre avec impatience la saison 7.

