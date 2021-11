Les champions du monde réfléchissent au prochain mouvement de Formule 1 pour l’impressionnant Pierre Gasly

Jenson Button et Damon Hill ont discuté de ce que l’avenir pourrait réserver à Pierre Gasly – peut-être un déménagement chez Alpine.

Le pilote français a sans doute dépassé AlphaTauri, où il a reconstruit sa carrière de manière louable après avoir été abandonné sans ménagement par Red Bull au milieu de la saison 2019.

AlphaTauri a égalisé avec 106 points avec Alpine, cinquième au classement du Championnat du monde des constructeurs, avec la quatrième place de Gasly au Grand Prix du Mexique.

Bien qu’il n’ait jamais reniflé un podium derrière les deux Red Bull et la Mercedes de Lewis Hamilton, le joueur de 25 ans s’est isolé des Ferrari et a terminé avec plus de 17 secondes d’avance sur Charles Leclerc.

Le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 a contribué à 86 des 106 points d’AlphaTauri cette année et est le coureur le mieux placé au classement des pilotes en dehors de Mercedes, Red Bull, Ferrari ou McLaren.

Un retour chez Red Bull ne se profile pas pour Gasly de sitôt puisque Sergio Perez a été confirmé pour 2022, mais son talent est-il gaspillé dans leur équipe sœur ?

Button pense que Gasly devrait essayer de s’associer à un fabricant en raison de ses ressources financières – et qu’une telle équipe basée en partie dans son pays d’origine ferait l’affaire.

« Il n’a fait aucune erreur, il a juste fait le travail », a déclaré le champion du monde 2009 à Sky F1.

« Nous ne le voyons jamais à la télévision car il conduit une course solitaire en quatrième position devant les deux Ferrari, ce qui est vraiment impressionnant.

« Ferrari a amélioré son jeu cette année, il y a beaucoup de progrès qu’ils ont fait, mais dans l’AlphaTauri, il y a Pierre Gasly devant eux. »

Quant au prochain mouvement du pilote, Button a ajouté : « Le problème, c’est que je ne le vois pas revenir dans une Red Bull, vraiment pas. Je suppose qu’il aura quelques options à la fin de l’année prochaine, mais où allez-vous ?

« Alpine, probablement, parce que vous voulez vraiment être avec un fabricant. C’est ca le truc.

« Alpine est peut-être derrière AlphaTauri pour le moment, mais ce fabricant devrait être meilleur à l’avenir – devrait l’être – car ils ont l’argent pour le faire. »

Damon Hill pense qu’une éventuelle gueule de bois du sort initial de Gasly chez Red Bull pourrait bien empêcher un retour au siège aux côtés de Max Verstappen.

« Personne ne doute de ses capacités et de ce qu’il a accompli jusqu’à présent, le coup est allé à l’équipe Red Bull », a déclaré le champion du monde 1996.

« Je l’ai déjà dit, je pense que c’est un environnement très difficile dans l’équipe Red Bull et les jeunes pilotes, je pense, n’ont pas l’autorité.

« Checo est allé là-bas et je pense qu’il est capable de se défendre un peu contre la direction. »

