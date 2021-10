Les champions du Super Bowl de Tom Brady affrontent son ancienne équipe dans un affrontement très attendu

in

Les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady prendront leur ancien côté les New England Patriots alors que l’action de la NFL revient à talkSPORT ce week-end.

Les Bucs ont deux victoires cette saison mais ont perdu la dernière fois contre les Rams de Los Angeles.

Le quart-arrière des Bucs, Tom Brady, a remporté le Super Bowl SEPT fois – aucune équipe n’a plus de six victoires

Rob Gronkowski et Brady ont connu une longue carrière chez les NE Patriots et n’ont tous deux joué pour ces deux équipes que depuis deux décennies.

Le quart-arrière superstar Brady et l’ailier rapproché Rob Gronkowski seront désormais de retour dans l’équipe qui a commencé leur longue carrière dans la NFL pour la première fois ce week-end.

La paire a vu leur partenariat s’épanouir au Super Bowl LV et a remporté une victoire palpitante des Bucs contre les Chiefs de Kansas City.

Les Patriots sont à égalité pour le plus grand nombre de victoires au Super Bowl, mais ont déjà commencé cette année avec deux défaites à domicile.

Ils occupent le troisième rang de l’AFC Est derrière les Dolphins de Miami qui ont battu les Patriots 16-17 lors de leur premier match de saison.

Désormais, les Patriots accueilleront à nouveau Brady et talkSPORT vous apportera toute l’action.

Le quart-arrière des Patriots de la NE Mac Jones a mené l’équipe à sa seule victoire cette saison Patriots vs Buccaneers: commentaire talkSPORT

Le choc de la saison régulière aura lieu le dimanche 3 octobre avec le coup d’envoi à 1h20, heure du Royaume-Uni, le lundi matin.

La couverture complète du Gillette Stadium sera assurée par l’équipe NFL de talkSPORT – la première entraîneure britannique de la NFL et la capitaine de l’équipe GB Phoebe Schecter, Nat Coombs et Will Gavin.

Vous pouvez également écouter le talkSPORT NFL Show diffusé chaque dimanche soir à 17h avec Nat Coombs, Will Gavin et des invités spéciaux chaque semaine.

Gronkowski et Brady au Super Bowl LV cette année Patriots vs Buccaneers : qu’est-ce qui a été dit ?

Brady a déclaré au site Web du Buc: “Les 18 derniers mois ont été très enrichissants à bien des égards et j’aime aussi mon expérience du football ici.

« J’ai été très béni. je suis allé [to] football au lycée, où je suis tombé amoureux de [football]. Je suis allé au Michigan, ce qui était incroyable pour moi – il y avait des défis mais j’ai beaucoup appris.

« Les 20 années passées en Nouvelle-Angleterre ont été incroyables. J’ai beaucoup appris. En venant ici depuis un an et demi, j’ai beaucoup appris.

«Je n’ai que des pensées, des souvenirs, des émotions incroyables envers tous les types d’expériences de football que j’ai vécues.

«C’est évidemment celui qui a été le plus long et j’ai encore beaucoup de bons amis là-bas, mais ils savent que je veux leur botter les fesses cette semaine. Ils sauront exactement ce que je ressens une fois que je serai là-bas.

