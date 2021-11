Les champions en titre menacent Man Utd en accélérant le mouvement du milieu de terrain

L’Atletico Madrid propose une offre au milieu de terrain de Manchester United, Marcelo Brozovic, selon un journaliste de transfert.

Brozovic est dans la dernière année de son contrat avec l’Inter Milan, pour lequel il évolue depuis 2015. Incapables de satisfaire ses revendications salariales, les champions de Serie A devraient le perdre en 2022.

Le milieu de terrain croate pourrait soit partir avec un transfert à prix réduit en janvier, soit signer un accord de pré-contrat en vue de la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, Brozovic semble susceptible d’être en mouvement – ​​et un certain nombre de clubs le regardent depuis la Premier League.

Newcastle United testerait les eaux pour un éventuel accord pour un homme qui a également été lié à Chelsea.

Mais selon le journaliste Ekrem Konur, l’Atletico Madrid envisage maintenant sa propre offre pour le futur joueur de 29 ans.

Les champions de la Liga veulent renforcer leur milieu de terrain. Ils ont permis à Saul Niguez de partir en prêt pour Chelsea cet été et son avenir dans l’un ou l’autre club est maintenant incertain.

L’Atletico voudra reconstituer cette zone du terrain et a identifié Brozovic comme cible.

Ils sont prêts à proposer un contrat de deux ans, avec une option de prolongation d’un an, sur la table pour Brozovic.

Mais Konur rappelle qu’il existe d’autres concurrents pour ses services. Man Utd est reconnu comme l’un des principaux prétendants alternatifs.

United a identifié le milieu de terrain comme un domaine prioritaire à renforcer. Aucun des deux membres de leur double pivot de départ, Scott McTominay et Fred, n’est un milieu de terrain défensif naturel.

Nemanja Matic est le seul joueur de l’équipe qui pourrait être décrit comme tel. Il serait utile de trouver quelqu’un de plus à l’aise là-bas pour assurer l’équilibre.

Brozovic a l’habitude de jouer en tant que milieu de terrain défensif, même s’il n’a pas peur d’aller de l’avant non plus. Il a marqué 26 buts au cours de sa carrière à l’Inter en 257 matchs.

Il a été identifié comme un bon candidat pour le milieu de terrain de United, mais ils devront peut-être accélérer leurs plans pour faire leur propre offre.

Par ailleurs, le Paris Saint-Germain et Barcelone se montrent intéressés. Les deux clubs ont été attentifs aux opportunités de signatures gratuites récemment; cet été, le PSG a emmené Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnaruma et Georginio Wijnaldum à de telles conditions, tandis que le Barça a acquis Memphis Depay, Sergio Aguero et Eric Garcia sans payer de frais.

Brozovic est une proposition attrayante pour de nombreux clubs, mais seul le temps nous dira qui le prendra.

Le chef de l’Inter ne s’inquiète pas du raid de Tottenham

Un autre prétendant à émerger récemment pour Brozovic était Tottenham Hotspur.

Bien entendu, Antonio Conte vient de prendre en charge le club en tant qu’entraîneur-chef. Il marque son retour à la direction après son triomphe en titre avec l’Inter la saison dernière.

Conte pourrait chercher à remanier le milieu de terrain dont il a hérité. Il y a eu des points d’interrogation sur l’avenir à long terme de Tanguy Ndombele, Harry Winks et Dele Alli.

Le nouveau patron connaît bien Brozovic et lui fait clairement confiance après lui avoir fait 88 apparitions au cours de son mandat à l’Inter. Aucun autre entraîneur n’a autant utilisé le Croate dans aucun de ses clubs.

Brozovic est donc l’un des nombreux joueurs de l’Inter que Conte pourrait espérer retrouver. Parmi les autres, citons le défenseur central Stefan De Vrij et le milieu de terrain Nicolo Barella.

Mais les Nerazzurri semblent avoir peu peur de perdre qui que ce soit face à leur ancien entraîneur en janvier au moins.

Leur directeur Piero Ausilio a déclaré: « Je ne suis pas inquiet pour Antonio Conte et nos joueurs. En janvier, nous n’envisagerons aucune sortie possible.

Venez l’été, certainement dans le cas de Brozovic, cela pourrait être une autre histoire.

