Les champions et légendes de la moto se rencontrent au TT Christmas

18/12/2021 à 16h34 CET

Le spectaculaire complexe tout-terrain Rocco’s Ranch, situé à côté du Circuit de Barcelone, a accueilli ce samedi 18 décembre, le dernier événement majeur pour clôturer la saison : le TT Christmas, dans lequel champions et légendes du motocyclisme de différentes disciplines se sont réunis pour se mesurer au sol.

Au cours d’une séance matinale composée d’essais, de qualifications et d’un total de trois courses, parmi de nombreux autres pilotes, ils se sont rencontrés Dani pedrosa partager une équipe avec Randy Mamola, les coéquipiers d’Aprilia Maverick Viñales et Aleix Espargaró, Pol Espargaro faire équipe avec le 15 fois champion du monde de trial Toni Bou, le champion Moto3 Pedro Acosta, le champion Moto2 Remy Gardner, Jaume Masià, Augusto Fernández, Ana Carrasco, et l’ancien pilote Moto2 Ricky Cardus qui gère également Rocco’s Ranch avec Ferran Cardus et Willy Viñas.

Lors de l’événement ouvert au public, les amoureux du deux roues ont pu profiter du classement qui a cédé la place à la première manche de course composée d’un total de 20 tours avec changement de pilote tous les 5 tours.

Ricky Cardús a montré sa maîtrise du tracé tout-terrain et a remporté la première course avec son coéquipier Thomas Chareyre. Le tandem formé par Maverick Viñales et Aleix Espargaró a également montré son talent sur terre, prenant la quatrième place de la course tandis que Pol Espargaró et Toni Bou ont terminé septièmes..

La deuxième course de la journée jusqu’au « sprint » a été réservée au pilote actuel de Moto2 Augusto Fernández près de Juan Munar. La troisième et dernière course de l’épreuve a été pour l’équipe formée par Dakota Mamola avec Remy Gardner.

Après avoir additionné les points obtenus à chaque tour, Àngel Grau et Diogo Moreira ont été proclamés champions de Noël du TT. Ricky Cardús et Thomas Chareyre ont terminé deuxièmes et Augusto Fernández et Joan Munar ont complété le podium.

Il convient de souligner les autres équipes qui ont le plus surpris au cours de la journée, obtenant de bons résultats dans toutes les courses : etl L’équipe Aprilia composée d’Aleix Espargaró et Maverick Viñales, la F&M composée de Marco Morelli et Max Sanchez, la Honda HRC composée de Toni Bou et Pol Espargaró et l’Impala Racing composée de Xavi Artigas et Xavi Arenas.

Le spectacle a été plus que servi au TT de Noël au Rocco’s Ranch où les pilotes les plus courageux ont montré leur habileté dans un circuit composé de virages techniques, de sauts et de chemins où vous pourrez profiter du dérapage et de la vitesse.