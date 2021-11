Les champions face à face Mikaela Mayer et Maiva Hamadouche à Las Vegas

LAS VEGAS (3 novembre 2021) – La championne du monde junior WBO des poids légers Mikaela Mayer veut marquer plus l’histoire. Mayer affrontera la championne du monde IBF de longue date Maiva Hamadouche lors d’un affrontement pour l’unification du titre ce vendredi 5 novembre au Theatre at Virgin Hotels Las Vegas. Ce sera la première fois qu’un combat pour le titre mondial féminin atteint un Top Rank sur la carte ESPN depuis la dernière incarnation de la série qui a fait ses débuts en juillet 2017.

Mayer (15-0, 5 KO), classé n ° 5 sur la liste livre pour livre d’ESPN.com, effectue la deuxième défense du titre qu’il a remporté en octobre 2020. Hamadouche (22-1, 18 KO), de La France a défendu son titre à six reprises et est invaincue depuis une défaite par décision en 2015 contre la star belge Delfine Persoon.

Avant que Mayer n’entre sur le ring, Top Rank Knockout et Miss Nevada 2019 Tianna Tuamoheloa interpréteront l’hymne national. Mayer aura également un booster hors du ring car elle sera accompagnée sur le ring par la légende de la guitare moderne Nita Strauss, qui interprétera la chanson de Mayer. Mayer et Strauss étaient des camarades adolescents de Lia-Fail, un groupe de punk rock dont Mayer était le bassiste.

Lors de la conférence de presse de mercredi, il y avait peu de musique mais beaucoup de discussions. Voici ce que Mayer, Hamadouche et le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum, avaient à dire :

Bob arum

« C’est super pour la boxe féminine. C’est formidable que les meilleures femmes de n’importe quelle catégorie de poids s’affrontent. »

« Si nous voulons mettre la boxe féminine au premier plan du sport, nous devrions tous plaider pour des rounds de trois minutes. Si la boxe féminine veut prendre une place prépondérante, ce qu’elle n’a pas, mais devrait, à mon avis, passer à des rounds de trois minutes. Pourquoi y a-t-il une différence de rounds entre la boxe féminine et masculine ?

« Nous devons regarder d’autres sports. Celui qui vient immédiatement à l’esprit est le sport dans lequel la participation des femmes est la même que celle des hommes. Au tennis professionnel, les femmes jouent à un jeu et c’est le même score que les hommes. En le gardant sur un round de deux minutes, vous dites au monde que la boxe féminine est différente. Si les problèmes de santé sont préoccupants, il devrait s’agir de rounds de trois minutes et le nombre de rounds que les femmes peuvent combattre devrait être réglementé ».

Mikaela Mayer

«Ma façon de penser est que je suis ici pour me mettre au défi au mieux de mes capacités dans ce combat et pour le reste de ma carrière. Elle est championne depuis six ans, mais pendant tout ce temps, elle n’a même pas insisté pour un combat pour l’unification du titre mondial. Je devais aller là-bas et être très vocal et me pousser pour que ce combat se produise.

« C’est le plus gros combat de ma carrière. C’est ma chance de montrer que je suis le meilleur combattant de ma division. Gagner ce combat et très bien performer me placera comme le meilleur de la division. Un combat à la fois, mais depuis que je suis champion du monde, nous ne recherchons que les grands combats.

« Nous connaissons votre style. Elle a raison. Elle est agressive et je n’ai pas affronté quelqu’un d’aussi agressif dans ma carrière professionnelle, mais j’ai affronté de nombreux styles en tant qu’amateur. Nous sommes préparés pour votre style. Si vous pensez que vous allez m’intimider, ce ne sera pas le cas.

« Par expérience, si vous passez à des rounds de trois minutes en boxe féminine, cette minute supplémentaire pourrait changer un combat. On pourrait avoir plus de KO. »

Maiva hamadouche

« C’est une grande opportunité pour moi. J’ai défendu le titre à plusieurs reprises et c’est maintenant une excellente occasion d’unifier les titres mondiaux ».

« Je pense que mon expérience fera une différence. Je suis très agressif et très physique sur le ring. Je viendrai à elle comme aucun autre combattant ne l’a fait auparavant.

«Je pense que combattre en rounds de trois minutes sera très bon pour moi. C’est exactement ce que je veux ».