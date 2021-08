Les chances de Barcelone en Ligue des champions

25/08/2021 à 08h00 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman rencontrera ses rivaux en phase de groupes de la Ligue des champions 2021/22 le jeudi 26 août à partir de 18h00.. Typecast dans le pot 2 après s’être qualifié comme troisième en Liga, Les Catalans partageront les ballons avec le Real Madrid et Séville et veulent de toute façon éviter Chelsea, Manchester City, l’Inter Milan et le Bayern..

Les azulgranas, qui ont entamé une nouvelle étape après le départ de Leo Messi au PSGIls veulent oublier les mauvais résultats européens de ces dernières années et retrouver l’hégémonie perdue. L’Atlético de Madrid, la Juventus, l’AS Roma, Liverpool, le Bayern et le PSG sont les bêtes noires depuis qu’ils ont atteint la finale en 2015, lorsqu’il a réalisé un triplé historique avec Luis Enrique et le trident de Suárez, Messi et Neymar.

L’équipe culé pourrait jouer avec Chelsea, Manchester City, Sporting de Portugal, Lille, Inter et Bayern à partir du pot 1 ; Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta et Zenit du pot 3 ; et Milan et Wolfsburg du Pot 4. Reste à savoir quels sont les neuf derniers clubs qui composeront le tirage au sort.

Éviter un groupe de mort, désir

Le FC Barcelone sera dans le Pot 2 du tirage au sort de la phase de groupes avec le Real Madrid, Séville, la Juventus, Manchester United, le PSG, Liverpool et le Borussia Dortmund, des rivaux qu’ils éviteront quoi qu’il arrive.. Avec l’AS Monaco ou Salzbourg au dernier tour de qualification, les Catalans veulent éviter un groupe de mort qui les oblige à souffrir pour accéder aux phases finales.

La présence d’équipes comme Leipzig ou Atalanta dans le Pot 3 ou l’AC Milan dans le Pot 4 pourrait déclencher un groupe à quatre équipes avec de réelles options pour atteindre les huitièmes de finale.. La chance dictera la sentence lors de la première année européenne sans Leo Messi.