Les chances de Boris Johnson d’être remplacé l’année prochaine EXPLOSENT | Politique | Des nouvelles

Selon la plate-forme de paris Ladbrokes, il s’agit d’une chance sur 11 que le Premier ministre quitte son poste en 2022. Il y a également une chance à 1/2 que Boris Johnson ne soit pas le chef des conservateurs aux prochaines élections générales.

Cela survient alors que le Premier ministre a été frappé par une autre crise la nuit dernière, alors que davantage de photos des « fêtes » de Downing Street ont été publiées.

Une image montrant Boris Johnson, sa femme Carrie Johnson et jusqu’à 17 membres du personnel dans le jardin de Downing Street avec ce qui semble être du fromage et du vin en mai de l’année dernière, alors que tout le pays était bloqué, a été publiée hier par le Guardian.

A l’époque, la mixité sociale entre les ménages était limitée à deux personnes, qui ne pouvaient se rencontrer qu’en extérieur et à une distance d’au moins deux mètres.

Sur les lieux de travail, les directives indiquaient que les réunions en personne ne devraient avoir lieu que si « absolument nécessaire ».

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Johnson et ses employés travaillaient dans le jardin, déclarant: « Pendant les mois d’été, le personnel de Downing Street utilise régulièrement le jardin pour certaines réunions.

« Le 15 mai 2020, le Premier ministre a tenu une série de réunions tout au long de l’après-midi, y compris brièvement avec le secrétaire à la santé et aux soins de l’époque et son équipe dans le jardin à la suite d’une conférence de presse.

« Le Premier ministre s’est rendu à son domicile peu après 19 heures.

« Un petit nombre d’employés requis pour travailler sont restés dans le jardin de Downing Street pendant une partie de l’après-midi et de la soirée. »

Le Premier ministre a reçu un certain nombre de coups au cours des dernières semaines, notamment des informations sur d’autres « fêtes de Noël », prétendument organisées à Downing Street pendant la saison des fêtes de l’année dernière, la plus grande rébellion du premier ministre de M. Johnson sur les passeports vaccinaux et son négociateur en chef du Brexit. , Lord Frost, démissionnant vendredi.

Lord Frost, qui a été une figure clé pour aider à concrétiser la vision de M. Johnson pour la Grande-Bretagne post-Brexit, a démissionné du gouvernement britannique en raison de « préoccupations concernant la direction actuelle des déplacements », citant les restrictions sur les coronavirus comme un point de discorde clé.

En ce qui concerne le remplacement du Premier ministre, Liz Truss s’est avérée être un pari populaire, avec une cote de 9/2, contre 5/1.

Mais le chancelier Rishi Sunak est le favori actuel des bookmakers, à 2/1.

Les chances de Keir Starmer de devenir le prochain Premier ministre sont actuellement de 6/10, juste derrière M. Sunak et Mme Truss.

Les chances de remplacement de M. Johnson augmentent chaque année, la plate-forme affichant une cote de 11/10 à partir de 2023.

Les chances que le premier ministre reste à la tête des conservateurs aux prochaines élections générales sont de 6/4.

Une porte-parole de Ladbrokes, Jessica O’Reilly a déclaré: « Les parieurs politiques s’accumulent dans le prix du Premier ministre pour être remplacé l’année prochaine, et si la controverse des partis de Downing Street gronde, les chances ne feront que baisser encore plus. »

Les cotes d’approbation de M. Johnson ont chuté ces dernières semaines, avec un récent sondage du sondeur Ipsos Mori donnant à Keir Starmer 13 points d’avance sur Johnson dans un sondage qui demandait aux personnes interrogées qui serait un Premier ministre plus approprié.

Le leader travailliste a augmenté de six points de pourcentage par rapport à son score d’il y a trois mois, tandis que M. Johnson a perdu sept points au cours de la même période.

C’est la première fois qu’un leader travailliste est en tête dans un sondage Ipsos MORI depuis que Gordon Brown a dominé David Cameron en janvier 2008.

Le dernier tracker YouGov montre également que le pourcentage de Britanniques qui désapprouvent le bilan du gouvernement a augmenté de 10 points pour atteindre près des deux tiers.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à 53% le 5 décembre.