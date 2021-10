Les chances de championnat de Verstappen semblent bonnes malgré l’avance de points de Hamilton · .

Lewis Hamilton aborde les sept dernières courses de l’année avec un avantage de deux points sur Max Verstappen au championnat.

Mais la tête a changé de mains entre les deux pilotes déjà quatre fois cette année, et devrait le faire à nouveau avant la fin de la saison.

Mercedes devait gagner sur Red Bull au cours des deux dernières courses à Monza et Sotchi, deux de leurs sites les plus forts de ces dernières années. Hamilton a dûment profité d’un swing de cinq points en sa faveur au cours de ces deux courses.

Mais cela doit être considérablement moins que ce qu’il espérait. S’il n’y avait pas eu une collision entre le duo à Monza et une averse tardive à Sotchi, il aurait pu être dans une position nettement plus forte.

Red Bull doit être particulièrement heureux que Verstappen ait pu encaisser un nouveau moteur à Sotchi tout en revenant deuxième. Pendant ce temps, Mercedes est confrontée à la probabilité de devoir installer un nouveau groupe motopropulseur sur la voiture de Hamilton à un moment donné au cours des dernières manches, et au sacrifice de points qui en résultera.

Verstappen a gagné lors de la dernière visite de F1 à InterlagosAvec la confirmation hier que le circuit international de Losail au Qatar a rejoint le programme de cette année, le rodage du championnat est fixé. Mais prédire qui sera l’équipe à battre dans ces courses restantes est semé d’embûches. Sur les sept manches à venir, seules deux ont eu lieu l’an dernier.

Les trois dernières courses promettent une fin de saison imprévisible, car deux des circuits sont nouveaux pour la F1 et le dernier est en cours de modification en profondeur.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il « avait cessé d’essayer d’anticiper [which is] historiquement une course forte pour nous ou pas car avec la nouvelle réglementation tout a tellement changé.

“Nous savions certainement que Monza et Sotchi viendraient davantage vers nous. La réalité est que nous sommes là où nous sommes et c’est l’écart de points. Je doute que l’une des deux équipes fasse des sauts massifs vers le haut ou vers le bas, il s’agit simplement de continuer à faire le meilleur travail possible.

Le Mexique a également été un bon endroit pour Verstappen Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense que la prochaine course sera un meilleur endroit pour leurs rivaux, mais a admis que certaines des manches suivantes pourraient favoriser Red Bull.

Il doute que l’une des pistes restantes convienne à l’une ou l’autre équipe aussi bien que les deux dernières à Mercedes. “Je ne pense pas qu’il y ait de circuits qui se démarquent aussi fortement que la Russie et Monza”, a déclaré Horner.

“Mais c’est sûr que Mercedes sera forte. Ils ont gagné en Turquie l’année dernière, ils seront forts là-bas. Mais ensuite, nous commençons à avoir Austin, nous devrions être là ou à peu près, le Brésil, le Mexique, nous avons toujours été forts.

Au cours des saisons passées, les pistes à venir dans les Amériques ont été des lieux particulièrement forts pour Red Bull et surtout Verstappen. Mais si Hamilton peut rester en contact pendant ces courses, les trois derniers tours semblent beaucoup plus difficiles à prévoir.

“Nous ne savons rien du Qatar, nous ne savons rien de Djeddah”, a déclaré Horner. « Et puis Abou Dhabi. Donc tu peux dire que c’est 50-50 dans ce qu’il reste sur la table [as to] ce qui favorise légèrement une équipe de plus que l’autre.

Grand Prix de Turquie

Hamilton a remporté son septième championnat du monde en Turquie l’année dernière

Parc d’Istanbul

Dernier vainqueur : Lewis Hamilton, Mercedes (2020)

Il était presque impossible de juger de la forme lors de la course de l’an dernier en Turquie car la piste récemment refaite manquait cruellement d’adhérence. Puis la pluie est arrivée, mélangeant encore plus le terrain.

Hamilton a gardé le cap dans une course dans des conditions dangereuses pour gagner et décrocher le titre. Mais Verstappen a été le plus rapide lors des deux séances du vendredi et semblait en bonne voie pour mettre fin à la série de pole positions de Mercedes jusqu’à ce que Racing Point annexe de manière inattendue la première ligne.

Red Bull pourrait donc être plus compétitif que Horner ne l’indiquait. La décision de Pirelli d’apporter des pneus plus tendres que l’année dernière devrait également jouer entre leurs mains, car ils ont tendance à préférer ces composés.

Grand Prix des États-Unis

Alors que Bottas a remporté la victoire lors de la dernière visite de F1 aux États-Unis, Hamilton a décroché son sixième titre

Circuit des Amériques

Dernier vainqueur : Valtteri Bottas, Mercedes (2019)

Red Bull n’a plus gagné sur le Circuit des Amériques depuis 2013, mais le secteur d’ouverture sinueux semble fait pour la RB16B. Verstappen était à moins d’un dixième de seconde de la pole position en 2019.

Grand Prix de Mexico

Hamilton et Verstappen se sont emmêlés au départ au Mexique il y a deux ans

Autodrome Hermanos Rodriguez

Dernier vainqueur : Lewis Hamilton, Mercedes (2019)

On peut dire que Verstappen devrait arriver au Mexique à la recherche de sa quatrième victoire consécutive sur la piste. Il a triomphé en 2017 et 2018, et aurait eu la pole position en 2019 sans une pénalité pour ne pas avoir répondu aux drapeaux jaunes.

Même Horner a admis que cela avait été l’un de leurs sites les plus forts, donc cela pourrait être une course de limitation des dommages pour Mercedes. Gardez également un œil sur les McLaren, car leurs performances supérieures en ligne droite pourraient en faire une menace sur les longues lignes droites de Mexico.

Grand Prix de São Paulo

Verstappen a remporté un combat serré avec Hamilton à Interlagos en 2019

Interlagos

Dernier vainqueur : Max Verstappen, Red Bull (2019)

Quelle que soit l’équipe qui a le dessus ici, elle récoltera un bonus supplémentaire, car la manche brésilienne sera la dernière épreuve de qualification de sprint de l’année. Cela signifie que trois points supplémentaires sont à gagner samedi.

Verstappen a gagné lors de la dernière visite de F1 sur le circuit et était en passe de faire de même en 2018 avant de trébucher sur Esteban Ocon. Il a effectué un entraînement virtuose lors de la course 2016 sous la pluie, bien que Hamilton ait remporté cette victoire.

Grand Prix du Qatar

Seul le coéquipier de Verstappen a une connaissance préalable du circuit international de Losail

Circuit International de Losail

Dernier gagnant : N/A

N’importe qui peut deviner qui sera l’équipe à battre au Qatar. Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, y a au moins conduit auparavant, mais c’était il y a plus de dix ans et il se souvient peu de l’événement.

La décision de Pirelli d’apporter les pneus les plus durs de sa gamme pourrait être une bonne nouvelle pour Mercedes, qui a eu tendance à mieux performer sur le caoutchouc plus dur.

Grand Prix d’Arabie Saoudite

Le lieu de l’avant-dernière course sera nouveau pour tout le monde

Circuit de la corniche de Djeddah

Dernier gagnant : N/A

Encore plus inconnu que le Qatar. En plus d’être très rapide, le ruissellement semble limité à certains endroits, les erreurs peuvent donc être coûteuses. Cela ressemble déjà à un lieu qui pourrait produire une tournure surprise dans l’histoire du championnat 2021.

Grand Prix d’Abou Dhabi

Verstappen a mis fin à la domination de Mercedes sur Yas Marina l’année dernière, mais la piste a été modifiée depuis

Circuit Yas Marina

Dernier vainqueur : Max Verstappen, Red Bull (2020)

Jusqu’à l’année dernière, Yas Marina était un bastion pour Mercedes à l’ère du turbo hybride V6. Cependant, l’année dernière, Verstappen a mis un sur Bottas et Hamilton – ce dernier toujours malade après un combat de Covid-19 – pour gagner.

Les nombreuses chicanes lentes de la piste en avaient fait un lieu de course médiocre, mais elle a fait l’objet d’une cure de jouvence bien nécessaire cette année. Si le championnat est toujours à gagner, Yas Marina pourrait enfin servir un morceau inoubliable.

