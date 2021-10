Les chances de Cincinnati en séries éliminatoires continuent d’augmenter

La semaine 6 du football universitaire était sauvage et a rendu une saison étrange encore plus étrange. Texas A&M a infligé à l’Alabama sa première défaite contre une équipe non classée pour la première fois en 100 matchs, l’Oklahoma a fait un changement de quart-arrière pour une incroyable victoire de retour contre le Texas et l’Iowa a dépassé Penn State dans un match du top 4.

La seule chose à laquelle les fans peuvent s’attendre dans le football universitaire est l’inattendu, et avec tant de chaos tout au long de la première moitié de la saison, c’est certainement vrai. Et comme les prétendants traditionnels aux éliminatoires du football universitaire – comme l’Alabama, Clemson, Ohio State et Notre Dame – ont déjà au moins une défaite dans leur calendrier, cela ne signifie qu’une chose.

Il est temps pour Cincinnati de briller.

Les Bearcats ont une fiche de 5-0 en ce moment avec une victoire sur le No. 9 Notre Dame sur leur CV. Ils sont entrés dans la semaine 6 avec 31,9% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, selon les projections du Football Power Index d’ESPN, et occupaient la cinquième place sur cette liste, derrière la Géorgie, l’Alabama, l’Oklahoma et le Michigan, respectivement.

Et après que Cincinnati a matraqué Temple le week-end dernier alors que le Crimson Tide a perdu et que les Sooners et les Wolverines ont eu des appels serrés, ses chances pour les éliminatoires du football universitaire ont bondi beaucoup. Et maintenant, il fait partie des 4 meilleures équipes avec le meilleur tir en séries éliminatoires, selon le FPI d’ESPN.

Les Bearcats grimpent et jouissent maintenant d’une chance de 45,4 pour cent, bon pour le quatrième meilleur du pays alors qu’ils ont échangé des places avec les Wolverines. S’ils peuvent gagner – ce qu’ils ont 43,2 pour cent de chances de faire avec une seule équipe classée restant sur leur calendrier dans la SMU n ° 23 – ils pourraient être la première équipe du groupe des 5 en séries éliminatoires.

Les suspects habituels de la défaite des éliminatoires du football universitaire au début de cette saison ont ouvert la porte à la talentueuse équipe de Luke Fickell à Cincinnati – dirigée par le quart-arrière candidat au trophée Heisman Desmond Ridder et avec une moyenne de 41,0 points par match, neuvième parmi les équipes FBS. Les Bearcats sont également au troisième rang des points alloués par match à 12,2.

Comme notre série de football universitaire, Before The Snap, l’a noté précédemment, l’UCF a marché il y a quelques années afin que Cincinnati puisse courir et avoir une chance très réaliste des éliminatoires. Et si les équipes des séries éliminatoires étaient annoncées aujourd’hui, les Bearcats seraient de la partie, et cela pourrait être une bonne chose pour le football universitaire.

Voici un aperçu des équipes ayant les meilleures chances de participer aux éliminatoires du football universitaire avant la semaine 7, selon le FPI d’ESPN jeudi.

1. Bulldogs de Géorgie (6-0)

Éliminatoires: 90,7 pour cent

Match de championnat national : 67,1 pour cent

Gagner le championnat : 45,6% 2. Oklahoma Sooners (6-0)

Éliminatoires: 58,3 pour cent

Match de championnat national : 25,1 pour cent

Gagner le championnat : 8,9 pour cent 3. Alabama Crimson Tide (5-1)

Éliminatoires: 53,9%

Match de championnat national : 35,2 pour cent

Gagner le championnat : 18,3 pour cent 4. Bearcats de Cincinnati (5-0)

Éliminatoires: 45,4 pour cent

Match de championnat national : 13,8 pour cent

Gagner le championnat : 5,0 pour cent 5. Carcajous du Michigan (6-0)

Éliminatoires: 41,0 pour cent

Match de championnat national : 16,9 pour cent

Gagner le championnat : 5,9 pour cent 6. Ohio State Buckeyes (5-1)

Éliminatoires: 37,6 pour cent

Match de championnat national : 20,5 pour cent

Gagner le championnat : 9,7 pour cent 7. Iowa Hawkeyes (6-0)

Éliminatoires: 25,1 pour cent

Match de championnat national : 7,5 pour cent

Gagner le championnat : 2,4 pour cent 8. Spartans de l’État du Michigan (6-0)

Éliminatoires: 8,4 pour cent

Match de championnat national : 2,2 pour cent

Gagner le championnat : 0,7 pour cent 9. Panthers de Pittsburgh (4-1)

Éliminatoires: 7,5 pour cent

Match de championnat national : 2,4 pour cent

Gagner le championnat : 0,8 pour cent 10. Notre Dame Fighting Irish (5-1)

Éliminatoires: 6,7 pour cent

Match de championnat national : 1,5 pour cent

Gagner le championnat : 0,5 pour cent

Parmi les équipes dignes d’espoir en séries éliminatoires qui figuraient dans le top 10, citons : Penn State (4,6% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires), Clemson (4,5%), Texas (3,9%) et Oregon (3,8%).

