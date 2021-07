Les chances de Gasly de revenir Red Bull “dépend de Sergio” · .

Pierre Gasly dit que ses chances de revenir chez Red Bull dépendent des performances de Sergio Perez au sein de l’équipe cette année.

Max Verstappen est enfermé dans un accord à long terme avec l’équipe, mais Red Bull a changé de coéquipier trois fois depuis le départ de Daniel Ricciardo en 2018. Gasly était son premier remplaçant, mais a été abandonné après seulement 12 courses.

Son remplaçant, Alexander Albon, a duré un an et demi avant d’être également remplacé. Sergio Perez a pris sa place à la fin de la saison dernière.

Alors que Perez a gagné pour l’équipe de Bakou cette année, Gasly a remporté une victoire choc pour l’équipe junior de Red Bull AlphaTauri à Monza la saison dernière. Il espère avoir une chance de revenir dans la meilleure équipe, mais dit que la décision est « entre les mains de Red Bull ».

“Max est signé pour l’année prochaine dans la meilleure équipe”, a expliqué Gasly. «Je pense que Sergio a un contrat d’un an, nous verrons donc ce qui se passe là-bas et ensuite ce que nous ferons pour l’avenir ensemble.

“Je suis évidemment sous contrat avec eux pour un peu plus de temps et je suis assez confiant que nous obtiendrons des réponses à un moment donné pendant la pause estivale ou après la pause estivale.”

Gasly a déclaré que Red Bull était impatient d’augmenter les performances d’AlphaTauri, qui était auparavant connu sous le nom de Toro Rosso. “Ils veulent un leader à AlphaTauri pour faire avancer l’équipe et vraiment essayer de faire monter cette équipe”, a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a maintenant une excellente relation de travail et une réelle volonté de faire avancer AlphaTauri.

« Évidemment, en tant que pilote, vous voulez toujours être dans la meilleure voiture et vous battre pour la meilleure position et c’est ce dont nous discutons. Mais finalement, je pense que, de mon côté, je me concentre uniquement sur la performance week-end après week-end, course après course et sur le fait de montrer mon potentiel.

« C’est entre leurs mains, s’ils veulent que j’intensifie ou s’ils sont satisfaits de la paire qu’ils ont et cela dépend de la performance de Sergio et de la façon dont ils planifient l’avenir d’AlphaTauri. Nous discutons donc de beaucoup de choses.

« Je pense que c’est généralement très positif. C’est toujours mieux quand il y a de la communication et que les choses se passent bien. Pour le moment, il n’y a pas plus de réponse que cela, mais j’attends d’autres nouvelles au cours des prochaines semaines. »

Voir la liste actuelle des pilotes et équipes de F1 2022

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :