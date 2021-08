Les chances de Haas d’attraper Williams sont “très faibles”

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a reconnu que le gros pointage de Williams au Grand Prix de Hongrie sera très difficile à récupérer.

Dans la bataille à trois pour la huitième position du Championnat du monde des constructeurs, Williams a fait une énorme déclaration avec son premier double doublé depuis 2018.

Une course chaotique qui a vu le retrait de plusieurs candidats au podium de la discorde au début allait toujours avoir des bénéficiaires inhabituels – et c’est Williams qui a encaissé.

Nicholas Latifi et George Russell ont été classés respectivement septième et huitième après la disqualification de Sebastian Vettel – et même si l’appel d’Aston Martin réussit, cela laisserait toujours Williams sur six points plus qu’utiles au lieu des 10 dont ils disposent actuellement.

Dans le contexte, le pire des cas pour l’équipe basée à Grove serait une avance de quatre points sur Alfa Romeo et six sur Haas, qui n’a pas encore décollé.

Les points pour chacune de ces équipes ont été difficiles à obtenir cette saison – dans huit des 11 courses jusqu’à présent, les trois n’ont pas réussi à marquer.

Bien qu’Alfa Romeo ait exprimé son optimisme quant à la possibilité de rattraper Williams au cours de la seconde moitié de la campagne, Steiner est beaucoup moins optimiste en ce qui concerne Haas.

Interrogé sur les chances de son équipe d’éviter la dernière place au classement, Steiner, cité par Speedweek, a déclaré : « Ils sont très petits.

« Williams ne s’attendait pas à cette bénédiction en termes de points, mais ils ont fait du bon travail et étaient au bon endroit au bon moment.

« C’est parfois comme ça que ça se passe en course. C’est pourquoi je dis toujours que vous devez toujours faire de votre mieux.

« Ils étaient prêts quand il y avait quelques points à gagner et c’est pourquoi ils ont réussi à frapper. Mais je ne parie pas que cela nous arrive.

Un incident particulièrement pénible au Hungaroring pour Steiner s’est produit lorsque Nikita Mazepin a été mis hors course par un incident dans la voie des stands alors qu’Alfa Romeo a libéré Kimi Raikkonen dans le chemin de la Haas.

“Bien sûr, c’est décevant parce que c’était tellement inutile”, a déclaré Steiner. « Parfois, des choses comme ça arrivent qui ne devraient pas arriver.

« Il aurait été difficile de marquer des points même sans la chute. Mais Nikita a raté l’occasion de terminer une course où il aurait pu beaucoup apprendre. Et c’est ce que nous sommes en train de faire en ce moment.