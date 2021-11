Les chances de l’Espagne de se qualifier pour Qatar 2022

11/09/2021 à 19:20 CET

L’Espagne de Luis Enrique affronte la Grèce et la Suède aux deux dernières journées de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Précisément après la chute de l’équipe scandinave contre la Grecque, l’équipe a de nouveau compté sur elle-même pour être dans la prochaine épreuve de Coupe du monde : si vous obtenez six points, vous serez au Qatar à l’hiver 2022.

L’équipe espagnole, qui Il ne pourra pas compter sur Ansu Fati, Eric Garcia ou Yeremi Pino pour cause de blessure, feront en sorte d’être aux deux premières places du groupe s’ils marquent un point face à la Grèce, rivale qu’ils affrontent dans la journée du jeudi 11 novembre. Il le fera également s’il perd contre la Grèce et marque trois points contre la Suède : l’avantage de quatre points sur l’équipe de John van ‘t Schip lui laisse une position privilégiée dans le classement.

La deuxième place du groupe, rappelons-le, donne accès au repêchage, alors que seule la première permettrait à l’équipe d’être directement au Qatar 2022.. Pour atteindre la première place, l’Espagne doit battre la Suède lors de la dernière journée et copier le résultat de celle-ci lors de l’avant-dernière journée : la différence de buts pourrait le faire tomber du haut du tableau s’il y a égalité de points. L’Espagne et la Suède seraient à égalité s’il y avait une victoire de Luis Enrique dans la confrontation directe et que l’Espagne fait match nul avec la Grèce et la Suède perd avec la Géorgie.

Eviter le repêchage, le grand but

L’Espagne fait face à deux jours clés pour l’avenir de Qatar 2022 : s’ils obtiennent les six points, ils participeront à la prochaine Coupe du monde, peu importe ce que la Suède fait dans son jeu. Eviter les playoffs, chose que vous avez pratiquement assuré si vous ne perdez pas contre la Grèce, est l’un des grands objectifs : la complexité de l’égalité suggère que le billet pour la Coupe du Monde pourrait être plus compliqué que souhaité et l’élimination est une réelle possibilité.

L’équipe nationale est tombée de manière inattendue contre la Suède lors de la quatrième journée malgré son avance au tableau d’affichage avec un but de Carlos Soler et son classement était en hausse.: seule la surprenante victoire de la Grèce sur l’équipe scandinave a rendu les options de qualification aux hommes de Luis Enrique. L’Espagne dépend d’elle-même pour être au Qatar 2022 et les pronostics lui donnent un favoritisme logique : si elle ajoute six points, elle scellera le ticket et entrera en tête du groupe..