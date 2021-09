Les chances de l’Espagne de se qualifier pour Qatar 2022

in

09/03/2021 à 10:05 CEST

L’Espagne de Luis Enrique n’a pas pu vaincre la Suède (2-1) et l’accès direct à la Coupe du monde Qatar 2022 est compliqué. Une défaite amère les empêche de dépendre d’eux-mêmes : ils devront gagner tous les matchs d’ici jusqu’à la fin de la phase de groupes, y compris la dernière date précisément contre les Scandinaves, et attendre qu’ils échouent à un moment donné contre la Grèce, le Kosovo ou la Géorgie.

L’équipe nationale, qui méritait plus qu’une défaite, Il s’est mis dans le pétrin pour participer à la Coupe du monde. Sauf surprise capitale, il a la possibilité de disputer le nouveau barrage en tant que deuxième du groupe, où il coïnciderait avec les 10 autres équipes du deuxième groupe et les deux équipes les plus performantes de l’UEFA Nations League.

L’Espagne devrait jouer les demi-finales et la finale en un seul match si elle veut être au Qatar 2022. Le premier match nul pourrait se jouer à domicile, à condition que le match nul lui profite et qu’il affronte un rival avec une moins bonne performance en phase de groupes. La finale sera cependant un pur tirage au sort : sur les 12 équipes, il n’en restera que trois, qui remporteront le ticket pour la Coupe du monde..

Les Scandinaves, une équipe de rock

Les hommes de Janne Anderson ont encore montré que la belle performance en Eurocup n’était pas le fruit du hasard. Seule l’Ukraine, avec un but dans la dernière minute de la prolongation, les a empêchés de figurer parmi les huit meilleures équipes. Avec des personnalités importantes comme Isak, Kulusevski, Forsberg, Lindelöf ou Helander, les Scandinaves ont tout à affronter pour être au Qatar World Cup 2022.

La Suède a battu l’Espagne, ce qui n’était pas arrivé depuis 2006. Pour la troisième fois de son histoire, les Scandinaves ont battu l’équipe nationale comme ils l’ont fait lors de la Coupe du monde 1950 et lors des qualifications pour le Championnat d’Europe 2008.