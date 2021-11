Les chances de Lewis Hamilton de battre Max Verstappen pour le titre mondial de F1 ont été ébranlées par les doutes sur le Grand Prix d’Arabie saoudite

Les chances de Lewis Hamilton de battre Max Verstappen pour le titre mondial de Formule 1 ont été sérieusement ébranlées par l’annonce qu’il pourrait avoir une course de moins pour combler un déficit de 14 points.

Il semblait qu’un huitième titre mondial record pourrait échapper à Hamilton après des victoires consécutives de Verstappen et un total de 25 positions sur la grille de pénalités au Grand Prix de Sao Paulo.

Hamilton a remporté l’une de ses plus grandes victoires au Brésil pour maintenir la course au titre en vie

Hamilton pourrait avoir de mauvaises nouvelles

Cependant, le Britannique a réalisé l’une des plus grandes performances de sa carrière, passant de la 20e à la cinquième place lors des qualifications du sprint de samedi, avant de se frayer un chemin de la 10e à la première place dans la course de dimanche avec un dépassement tardif pour une victoire sur son rival néerlandais.

L’avance de Verstappen au championnat était aussi grande que 21 points après les qualifications au sprint, les chances de titre de Hamilton s’effritant, avant que son étonnant revirement ne voie l’écart à près de 14 points.

Les patrons de Red Bull semblent de plus en plus effrayés par le rythme de la Mercedes de Hamilton, le joueur de 36 ans espérant combler le déficit lors des trois dernières courses de la saison.

La F1 se rend au Moyen-Orient pour la dernière ligne droite, visitant des circuits à grande vitesse qui devraient favoriser l’impressionnante vitesse en ligne droite de la Mercedes.

Le patron de Red Bull Christian Horner a beaucoup de choses à penser car Mercedes semble maintenant avoir le package le plus rapide avant les trois dernières courses

La Mercedes a été qualifiée de fusée par le conseiller Red Bull Helmut Marko après une énorme victoire

Le Qatar accueille la Formule 1 pour la première fois, avant un voyage en Arabie saoudite, puis à Abu Dhabi pour la finale de la saison.

Hamilton devra maximiser les trois événements s’il veut éclipser les sept titres mondiaux de Michael Schumacher, mais pourrait être dans une bombe avec des doutes sur la course saoudienne le 5 décembre.

Le circuit de la corniche de Jeddah est construit spécialement pour entrer dans le championnat cette saison, mais il n’est pas encore terminé avec la course qui approche à grands pas.

Les images les plus récentes de Djeddah ne semblent pas très prometteuses

La F1 a présenté en avant-première le circuit qui semble loin d’être terminé avant ses débuts

Hamilton aura une autre montagne à gravir si Djeddah est annulé

Le directeur sportif de la F1, Steve Nielsen, a déclaré à Autosport : « Ils sont contre, ils le sont.

« Mais ils travaillent littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme ils le font depuis assez longtemps maintenant.

« J’ai vu d’autres photos ce matin et elles ont fait d’énormes progrès. Mais encore beaucoup à faire.

« Donc, ça va vraiment se jouer sur le fil. Mais ils y arriveront.

« C’est un projet ambitieux, ce sera une grande installation.

Les travailleurs ont beaucoup à faire avant le 5 décembre

La piste a été ajoutée au jeu vidéo F1 2021 et semble inquiétante à court d’opportunités de dépassement

Des images ont montré la piste en cours de construction avant ses débuts en décembre.

Et le circuit urbain de Djeddah devra être approuvé par le directeur de course de F1, Michael Masi, qui doit officiellement certifier que la piste est sûre et apte à être utilisée.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a exprimé ses frustrations à Masi après un certain nombre de décisions controversées au Brésil, faisant signe à la caméra lors du dépassement vainqueur de Hamilton.

Et Wolff a peut-être encore plus de raisons de fulminer contre Masi si ses espoirs de titre de pilote sont anéantis par un événement de moins, mais le réalisateur a de grands espoirs que ce ne sera pas le cas.

Masi pourrait être confronté à plus d’abus de Wolff s’il ne peut pas faire approuver la piste à temps

« Ça allait toujours être très serré », a déclaré Masi. « Cela ne fait aucun doute.

« Tout ce que j’ai vu, les progrès au jour le jour et d’une semaine à l’autre ont été incroyables depuis que j’y étais la dernière fois, et j’ai hâte d’y jeter un coup d’œil mardi. »