Les chances de Séville en Ligue des champions

25/08/2021 à 15h00 CEST

Le Séville de Julen Lopetegui rencontrera ses rivaux en phase de groupes de la Ligue des champions 2021/22 le jeudi 26 août prochain à partir de 18h00.. Pigeonholé dans le pot 2 après s’être qualifié quatrième en Liga, Les habitants de Séville partageront les ballons avec le Real Madrid et Barcelone et voudront éviter Chelsea, Manchester City, l’Inter Milan et le Bayern..

Les sevillistes, qui la saison dernière, ils se sont consolidés comme l’une des équipes les plus importantes du football espagnol, chercher à oublier l’élimination difficile contre le Borussia Dortmund la saison dernière en huitièmes de finale et atteindre les quarts de finale, ce qu’ils n’ont réalisé que deux fois dans leur histoire : 1957/58 et 2017/18.

L’équipe andalouse pourrait jouer avec Chelsea, Manchester City, le Sporting de Portugal, Lille, l’Inter et le Bayern dès le pot 1 ; Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta et Zenit du pot 3 ; et Milan et Wolfsburg du Pot 4. Reste à savoir quels sont les neuf derniers clubs qui composeront le tirage au sort.

Pour être dans les phases finales, le premier objectif

Séville sera dans le Pot 2 du tirage au sort de la phase de groupes avec le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, Manchester United, le PSG, Liverpool et le Borussia Dortmund, des rivaux qu’ils éviteront. Le grand objectif des Hispaniques est obtenir le ticket pour les phases finales et attendre un tirage au sort bénéfique qui leur permettra d’être parmi les huit meilleures équipes d’Europe, comme je l’ai fait il y a quatre saisons.

La présence d’équipes comme Leipzig ou Atalanta dans le pot 3 ou l’AC Milan dans le pot 4 menace un groupe de mort qui rendrait les choses très difficiles pour les fans de Séville, qui sont les leaders de la Liga et n’ont pas encore encaissé de but cette saison.