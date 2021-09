Les chances de titre de Man Utd ont été minimisées malgré le fait que Ronaldo ait accordé un «répit» à Glazers

La légende de Liverpool, John Barnes, a minimisé les chances de titre de Manchester United en Premier League, bien que les Red Devils aient terminé le retour sensationnel de Cristiano Ronaldo cet été.

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, qui est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, est revenu à Old Trafford de la Juventus la semaine dernière. Le joueur de 36 ans a passé six ans à Manchester au début de sa carrière et cherche à compléter sa collection de trophées gigantesques sous l’ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer.

Uni a terminé deuxième de la Premier League la saison dernière, mais l’arrivée de Ronaldo a apparemment augmenté leurs chances d’arracher le titre à ses rivaux acharnés de Manchester City.

Cependant, l’ancien ailier de Liverpool et de l’Angleterre Barnes n’est pas convaincu par la signature. Il pense cependant que c’est une “bonne décision” pour toutes les parties.

“Du point de vue du retour du fils prodigue à la maison, c’est fantastique”, a déclaré Barnes à BonusCodeBets. “Bien sûr, ils n’obtiennent pas le Cristiano Ronaldo qu’ils avaient ou que le Real Madrid avait.

“Mais récupérer un talisman et l’un des plus grands joueurs qui aient jamais vécu – pas tellement maintenant parce qu’il a 36 ans et qu’il est en train de perdre – est une bonne signature pour eux.

«Comment cela affectera-t-il les autres joueurs? Ils ont déjà vu un joueur partir à Dan James et nous ne verrons probablement pas autant de Marcus Rashford. Est-ce que ça va aider l’équilibre de l’équipe? Nous ne savons pas, alors nous devrons attendre et voir.

L’affaire Ronaldo pleine de nostalgie

«Je pense que cela était en grande partie lié à la nostalgie. Évidemment, c’est un très bon joueur, ne vous méprenez pas.

« S’il va coûter autant que son salaire et qu’il va aider pendant un an, d’un point de vue financier, ils peuvent probablement se le permettre.

«Je ne pense pas nécessairement que cela les rendra meilleurs en termes de victoire en championnat. Mais il y a un facteur de bien-être et les fans l’aiment. Je suppose donc que les Glazers auront un peu de répit de la part des fans. Je pense que c’est un bon coup.

Les Red Devils sont les prochains en action contre Newcastle après la pause internationale. Ils ont gagné sept points lors de leurs trois premières sorties.

