Les chances du meilleur buteur de la Copa América : Neymar, Luis Suárez, Messi…

09/06/2021 à 10h57 CEST

Dans notre analyse de la Copa América, ce que vous pouvez trouver ici, nous avons passé en revue certaines des cotes les plus intéressantes du tournoi et aujourd’hui, c’est au tour de l’un des marchés qui apporte le plus de concurrence et dont on parlera. Celui de meilleur buteur.

Les cotes du marché que Betfair nous offre ils sont très égaux. Et ce n’est pas pour moins. Il y a beaucoup de grands attaquants et attaquants dans la Copa América et ce sera une véritable aventure qui finira par prendre le Soulier d’Or du tournoi. Le favori, bien que de très peu, est Neymar. Le Brésilien compte sur le fait que son équipe est la favorite pour remporter le tournoi et a également le point supplémentaire qu’il se jouera à domicile.

Neymar n’a pas eu sa campagne la plus marquante avec le PSG, bien que ne pas avoir beaucoup joué en raison de blessures l’ait beaucoup diminué. À peine 17 buts cette saison c’est un très mauvais bilan pour lui, bien qu’il n’ait joué que 31 matches toutes compétitions confondues. Avec le Brésil, il élève généralement le niveau et a marqué 64 buts en 103 matchs. Terminer en tant que meilleur buteur est payé à 4.0 sur Betfair.

Derrière le Brésilien se trouve Luis Suárez. L’Uruguayen a mérité son retour dans ces listes de favoris sur ses propres mérites grâce à sa belle campagne à l’Atlético. 21 buts en championnat, couronnés par le titre, l’amener à arriver en pleine forme pour aspirer à être le meilleur buteur du tournoi. Son niveau physique reste à voir après une saison aussi exigeante, ainsi que les chances de l’Uruguay, qui est derrière l’Argentine et le Brésil dans les pronostics. Que la charrúa se termine par un Soulier d’Or est payée à 7.0.

Celui qui pourrait penser qu’il est le grand favori est Leo Messi, mais néanmoins l’Argentin est à 5.0, plus que Neymar. Il n’y a aucun doute sur le potentiel buteur de Rosario, qui cette saison a fait 38 buts en 47 matchs. Quelle que soit la compétition à laquelle il joue, il est le favori pour terminer en tête du classement des buteurs et cela ne devrait pas être une exception. Autant le Brésil est un favori pour le titre devant l’Argentine, notre recommandation sur ce marché est d’aller avec Messi.

En dehors de ces trois colosses, nous avons Lautaro Martinez, à 7.0, à Edinson cavani, à 15,0, déjà Roberto Firmino, à 15,0. Il y a aussi la possibilité de rechercher une autre équipe, comme c’est le cas en Colombie, avec Duvan zapata, dont la part est 19,0.