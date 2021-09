Les chances en séries éliminatoires de l’Ohio State chutent après une défaite

in

Il est assez sûr de dire que la semaine 2 de la saison de football universitaire ne s’est pas déroulée comme prévu par l’État de l’Ohio, et après la défaite 35-28 des Buckeyes contre l’Oregon, ils ont abandonné les 4 meilleures équipes avec les meilleures chances de faire les éliminatoires du football universitaire.

Et sans surprise, les Ducks ont progressé.

L’État de l’Ohio est entré dans la semaine 2 à la deuxième place avec une chance de 66,5 % de se qualifier pour les séries éliminatoires derrière l’Alabama, selon le Football Power Index d’ESPN. Cela avait du sens quand cela semblait être le non de l’époque. 3 Buckeyes battraient alors-Non. 12 Orégon. Mais les bouleversements font partie des nombreuses raisons pour lesquelles nous regardons le football universitaire, et maintenant ils n’ont plus que 22,6 pour cent de chances de faire le CFP.

Après une grosse victoire qui comprenait le déchiquetage de la défense de l’Ohio State, les Ducks sont maintenant classés quatrièmes dans les sondages AP et Coaches, et ils occupent également maintenant la quatrième place en termes de chances en séries éliminatoires. Mais pour se qualifier pour les séries éliminatoires, ils devront presque certainement remporter le championnat Pac-12, ce qu’ils ont 61,3% de chances de remporter. Et comme nous l’avons vu récemment, parfois même un titre Pac-12 ne suffit pas. Mais leurs chances en séries éliminatoires sont bien supérieures à celles de la semaine 2.

Voici un aperçu des équipes ayant les meilleures chances de participer aux éliminatoires du football universitaire avant la troisième semaine, selon le FPI d’ESPN mercredi.

1. Marée cramoisie en Alabama (2-0)

Éliminatoires: 75,5%

Match de championnat national : 51,0 pour cent

Gagner le championnat : 31,8 pour cent 2. Oklahoma Sooners (2-0)

Éliminatoires: 70,8 pour cent

Match de championnat national : 38,9 pour cent

Gagner le championnat : 19,9 pour cent 3. Bulldogs de Géorgie (2-0)

Éliminatoires: 68,5%

Match de championnat national : 40,0%

Gagner le championnat : 20,7 pour cent 4. Canards de l’Oregon (2-0)

Éliminatoires: 42,6 pour cent

Match de championnat national : 13,4 pour cent

Gagner le championnat : 4,3 pour cent

Sans surprise cette semaine, l’Alabama est toujours l’équipe avec la meilleure chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, même si ses chances ont diminué au cours de la semaine dernière. Avant l’éruption de Crimson Tide contre Mercer au cours de la semaine 2, ils avaient 85,7% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, et ce nombre a légèrement baissé à 75,5%, selon le FPI d’ESPN. L’équipe la mieux classée du pays * pourrait * avoir son premier vrai test contre la Floride n ° 11 au cours de la semaine 3, ou elle pourrait confortablement gagner de manière moins qu’éclatante grâce au quart-arrière favori du trophée Heisman Bryce Young et à l’arsenal de récepteurs de l’Alabama qu’il doit travailler avec.

L’Oklahoma – dirigé par un autre favori de Heisman, le quart-arrière Spencer Rattler – a vu ses chances en séries éliminatoires augmenter considérablement après sa victoire écrasante de 76-0 contre la Caroline de l’Ouest, passant de 54,6% au cours de la semaine 2 à 70,8% avant la semaine 3. Bien sûr, à au moins une partie de cela a à voir avec les chances des Sooners de gagner le Big 12 après la performance embarrassante du Texas contre l’Arkansas. Encore une fois, remporter un championnat de conférence ne garantit pas une place en séries éliminatoires, mais à moins qu’il ne s’agisse d’une équipe indépendante, c’est tout sauf une exigence.

Alors que la Géorgie est classée n ° 2 dans les sondages AP et Coaches, elle a les troisièmes meilleures chances en séries éliminatoires avant la semaine 3 à 68,5%, ce qui est un autre bond de géant par rapport à la semaine 2 alors qu’elle était à 45,3%, selon le FPI d’ESPN. Après que les Bulldogs ont ouvert la saison avec une victoire sur Clemson, ils étaient à peine en dehors des équipes du top 4 avec le meilleur coup en séries éliminatoires, mais une victoire dominante sur UAB et les bouleversements à travers le pays leur ont donné un bon coup de pouce. Mais avec un calendrier SEC difficile devant eux, il est peu probable qu’ils gagnent et ne sont toujours pas favorisés pour battre l’Alabama pour le titre de la conférence.

LE PERSONNAGE PRINCIPAL, Semaine 2 : OK, MAINTENANT c’est la saison de football universitaire

Voici un aperçu des équipes restantes avec les 10 meilleures chances de participer aux éliminatoires du football universitaire avant la programmation de la semaine 3.

5. Tigres de Clemson (1-1)

Éliminatoires: 39,9 pour cent

Match de championnat national : 20,4 pour cent

Gagner le championnat : 10,0% 6. Ohio State Buckeyes (1-1)

Éliminatoires: 22,6 pour cent

Match de championnat national : 9,8 pour cent

Gagner le championnat : 4,4 pour cent 7. Florida Gators (2-0)

Éliminatoires: 15,5 pour cent

Match de championnat national : 6,2 pour cent

Gagner le championnat : 2,3 pour cent 8. Penn State Nittany Lions (2-0)

Éliminatoires: 15,0 pour cent

Match de championnat national : 5,2 %

Gagner le championnat : 1,8 pour cent 9. Texas A&M Aggies (2-0)

Éliminatoires: 9,8 pour cent

Match de championnat national : 3,5 pour cent

Gagner le championnat : 1,3 pour cent 10. Iowa Hawkeyes (2-0)

Éliminatoires: 9,1 pour cent

Match de championnat national : 2,5 pour cent

Gagner le championnat : 0,8 pour cent

