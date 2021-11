Les chances incroyables de Betfair que CR7 soit le meilleur buteur de la Premier League

01/11/2021 à 16:23 CET

Ils ne durent que 10 jours, mais les épées du Premier ministre sont déjà au plus haut. S’il semble clair que Chelsea, Manchester City et Liverpool (on pourrait ajouter United) se battront pour le titre, la course pour être le meilleur tireur du championnat a à ce stade deux candidats clairs.

Mohamed Salah est le grand favori pour le prix et cela se reflète clairement dans les cotes de Betfair. Que l’Egyptien finisse par être celui qui perce le plus de fois le réseau est payé dans notre bookmaker à [1.91]. Les raisons de son favoritisme : son grand état de forme et, surtout, les 10 buts qu’il a déjà dans son casier, trois de plus que Vardy (deuxième) et quatre de plus que Mané et M. Antonio.

Mais attention car Cristiano Ronaldo apparaît déjà en cinquième position. Son but pour Tottenham lui a permis de porter son compte à quatre. Le Portugais en a six de moins que l’Egyptien, mais il n’a également disputé que sept matchs pour le 10 de l’attaquant de Liverpool.. Il ne serait pas surprenant que Cristiano profite des prochains jours pour combler l’écart.

Pour ceux qui pensent que ce sera le cas et que l’ancien joueur du Real Madrid termine la saison au sommet, Betfair a réservé un quota d’aúpa : [6.5]. Si vous obtenez 10, vous obtenez 65. Le Portugais veut répéter l’exploit qu’il a déjà réalisé avec les Diables Rouges en 2007-08. Sa performance dépendra en grande partie du bon travail de son équipe, qui semble avoir repris le pouls de la compétition le week-end dernier.

Romelu Lukaku est le troisième dans les paris. Le Belge n’a pas le succès escompté, il a perdu trois matchs avec Chelsea et compte à peine trois buts. Vos frais s’élèvent maintenant à [7.5]. Derrière se trouvent Jamie Vardy et Sadio Mané. Voici la liste du Soulier d’Or.