Les chances que Claudio Ranieri soit le prochain entraîneur limogé SASHED après le battement de Liverpool, Dean Ashton dit que Watford n’a pas de joueurs de qualité en Premier League pour rester debout sans dépenser

Le mandat de Claudio Ranieri en tant que nouveau Watford vient à peine de commencer, mais l’Italien est déjà sur le point de quitter Vicarage Road après un début de règne cauchemardesque.

Entraîneur vainqueur du titre avec Leicester, Ranieri est de retour en Premier League en tant que dernier responsable des Hornets, mais ce n’était pas le début qu’il aurait espéré car l’entraîneur expérimenté a subi la pire défaite de son anglais. carrière de haut vol.

Le règne de Ranieri à Watford a connu le pire début possible contre Liverpool

Watford n’a tout simplement pas eu de réponse alors que Roberto Firmino a marqué un triplé, Sadio Mane a atteint 100 buts en Premier League et Mohamed Salah a marqué un autre étourdissement en solo alors que les hommes de Jurgn Klopp se sont démenés avec une victoire 5-0.

Ce fut une performance lamentable de la part des hôtes qui étaient simplement les deuxièmes meilleurs dans tous les départements, et il n’a pas fallu longtemps pour que les bookmakers réagissent.

On a beaucoup parlé du manège managérial de Watford après l’arrivée de Ranieri en tant que 15e manager permanent du club au cours de la dernière décennie, et le 13e depuis que les propriétaires de la famille Pozzo ont pris le contrôle en 2012.

Il est peu probable que le joueur de 69 ans fasse quoi que ce soit pour changer la culture du tir rapide au sommet, et les bookmakers Betfair ont réagi à la raclée 5-0 en réduisant les chances de départ de Ranieri du 33/1 au 10/1 alors que le prochain manager de Premier League pour atteindre sa fin.

😲 Claudio Ranieri a été coupé en 10/1 contre 33/1 pour être le prochain entraîneur de Premier League à quitter son poste avant même que le coup de sifflet à temps plein de son premier match à la tête de Watford ne retentisse. #WATLIV pic.twitter.com/efFGhMnZsY – Betfair (@Betfair) 16 octobre 2021

Son avenir dépendra probablement du fait que l’ancien patron de Chelsea, Leicester et Fulham réussisse ou non ce pour quoi il a été amené à faire – garder Watford en Premier League.

Mais l’expert de talkSPORT, Dean Ashton, a admis que c’était peu probable sur la base de leurs performances jusqu’à présent cette saison, à moins que les propriétaires ne remettent des fonds pour certaines dépenses de janvier.

Lorsqu’on lui a demandé si Watford avait des joueurs de qualité en Premier League pour rester dans l’élite, l’ancien attaquant Ashton a répondu : « Non.

« Je pense qu’il va faire des affaires en janvier, et je pense que les propriétaires l’aideront. Ils ont évidemment besoin de garder Ismaila Sarr, ce qui sera difficile.

C’était un après-midi à oublier pour Watford car ils étaient bel et bien battus par Liverpool

Danny Rose a enduré un après-midi de cauchemar contre Salah, qui a marqué un autre superbe but en solo

«Mais le juger sur cette performance alors que Liverpool a été si bon, je pense que ce serait vraiment, vraiment injuste.

«Il a besoin de quelques matchs de plus pour vraiment mettre en œuvre ce qu’il veut et a besoin de son côté pour être plus difficile à battre.

« C’est ce à quoi Watford était si bon la saison dernière en championnat, surtout à domicile. Ils étaient très difficiles à battre, ils étaient très bons défensivement, et il doit les ramener à ça.

«Je pense que toutes les équipes qui se sont formées vont parfois avoir du mal cette saison lorsqu’elles se heurteront à des équipes qui sont tout simplement exceptionnelles.

« C’est un énorme coup de Watford, et les équipes qui restent en place sont les équipes qui sont capables d’effacer les très mauvais résultats le plus rapidement possible, alors dans des matchs plus grands et plus importants contre des équipes dans et autour de vous – pouvez-vous faire une performance contre ces côtés?

«C’est contre quoi Watford sera jugé, en fin de compte.

5 – Claudio Ranieri a subi sa plus grande défaite de tous les temps en Premier League, alors qu’aucun entraîneur dont le premier match avec un club de la compétition est venu à domicile n’a subi une plus grande marge de défaite (également Alan Smith avec Crystal Palace contre Liverpool en août 1994, 1-6 ). Glacial. pic.twitter.com/0MnPVBcT6q – OptaJoe (@OptaJoe) 16 octobre 2021

« Ranieri attendra, il sera calme, il a cette expérience, il devra travailler sur un système avec lequel ils se sentent à l’aise, sinon – comme nous l’avons vu en première mi-temps – s’ils ne sont pas sûrs, ils » tu n’auras aucune chance.

Watford a connu un début choquant contre les Reds, Ranieri admettant qu’ils étaient « nerveux », mais les choses se sont améliorées après que Liverpool a apporté quelques changements en seconde période, les hôtes semblant plus menaçants dans les 20 dernières minutes.

Et Ranieri a été encouragé, le manager ayant déclaré à talkSPORT que lui et les joueurs devront travailler dur pour améliorer leur position actuelle au 16e rang du classement.

« Nous avons commencé très nerveusement et certains de leurs buts étaient notre cadeau », a-t-il déclaré à Sam Matterface de talkSPORT après le match.

« C’était important pour moi de regarder de meilleures choses, mais nous avons aussi montré de bonnes choses.

Le travail acharné commence maintenant pour Ranieri alors que l’entraîneur expérimenté vise à maintenir Watford en Premier League

« Maintenant, je dois travailler dur et j’espère que mes joueurs me suivront à 100%.

« Bien sûr, nous avons mal perdu ce match – 5-0 n’est pas si bon – mais je veux voir plus des 20 dernières minutes. Les 20 dernières minutes on a pas mal joué.

« Nous avons des matchs très difficiles, nous devons donc être très rapides pour comprendre ce que nous devons faire. »

Et il n’a pas tort – les sept prochains matchs de Watford verront les Hornets en difficulté affronter Everton à l’extérieur, Southampton à domicile, Arsenal à l’extérieur, Manchester United à domicile, Leicester à l’extérieur, Chelsea à domicile et Manchester City à domicile.

Bonne chance, Claudio.

