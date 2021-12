Les chances que LeBron James exige que le commerce des Lakers soit révélé

Le début brutal des Lakers de Los Angeles pour la saison NBA 2021-22 a conduit de nombreuses personnes à spéculer sur l’avenir de LeBron James avec la franchise.

La semaine dernière, l’ancien coéquipier de James, Kendrick Perkins, s’est demandé ouvertement si un retour des Cleveland Cavaliers était imminent.

Je me demande si Lebron James envisagerait d’exiger un retour à Cleveland ?! Je veux dire que les Cavs ont une belle équipe ! Ne vous en faites pas et continuez…

Et il n’était pas seul. Le fondateur de Ringer et notoire haineux des Lakers, Bill Simmons, a fait écho à ce sentiment.

Nous sommes à 5 jours de la première histoire non fondée « LeBron aime ce qu’il voit des jeunes Cavaliers et pourrait vouloir y terminer sa carrière » et honnêtement, j’ai hâte.

– Bill Simmons (@BillSimmons) 18 décembre 2021