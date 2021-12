Les chances s’allongent contre les Eagles avec les meilleurs quarts-arrières sortis

Lorsque la NFL a déplacé le match de l’équipe de football de Washington contre les Eagles de Philadelphie de dimanche à mardi, on espérait que le temps supplémentaire permettrait à l’un des deux meilleurs quarts de l’équipe d’effacer les protocoles COVID-19.

Cet espoir s’est évaporé mardi soir alors que ni Taylor Heinicke ni Kyle Allen ne figuraient parmi les trois joueurs annoncés par Washington comme ayant été activés.

Ces trois joueurs étaient le demi de coin Troy Apke, l’ailier rapproché Sammis Reyes et le plaqueur défensif Tim Settle – juste une fraction des plus de 20 joueurs que Washington a placés sur la liste COVID-19/Réserve au milieu d’une évasion la semaine dernière.

La nouvelle signifie que Garrett Gilbert, que Washington a signé il y a à peine quatre jours, sera titulaire au poste de quart-arrière.

Le match de mardi, qui a d’énormes implications en séries éliminatoires pour les deux équipes, sera le deuxième départ de la carrière de Gilbert et le premier depuis qu’il a été propulsé dans un rôle de remplacement pour les Cowboys de Dallas lors de la semaine 9 de la saison dernière.

Gilbert n’était pas complètement horrible ce match – 21 sur 38 pour 243 verges avec un touché et une interception dans une défaite de 24 à 19 contre les Steelers de Pittsburgh – mais il était sur la liste depuis plusieurs semaines jusqu’à ce moment-là. L’effort n’inspire pas beaucoup de confiance dans ce que lui et Washington accompliront mardi.

Au 13 décembre, les Eagles étaient favoris à 4,5 points sur Tipico Sportsbook avec -230 cotes sur leur argent et +180 sur Washington. Mardi soir, cette ligne est de -8,5 avec -475 sur les Eagles et +340 sur Washington.

Le vainqueur de ce match passe à 7-7, ce qui égalise les Vikings du Minnesota et les Saints de la Nouvelle-Orléans pour la septième et dernière tête de série des séries éliminatoires de la conférence. À 6-8, le perdant aura du mal à revenir dans le tableau des séries éliminatoires.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).