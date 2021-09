Les chances sont réduites pour que Nuno Espirito Santo devienne le premier manager à affronter la hache après la défaite du derby du nord de Londres alors que la pression monte sur Ole Gunnar Solskjaer après le drame d’Aston Villa

Phénomène Netflix Le sorceleur est une série sombre, violente, torride, grossière et souvent horrible se déroulant dans un univers fantastique riche en détails où existent des monstres, des sorcières, des mages et plus encore, avec Geralt de Rivia offrant ses services pour envoyer toutes les menaces si l’argent est correct. À peine les choses que […] More