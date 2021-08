Les changements apportés à l’App Store d’Apple montrent qu’Apple ne pense pas à long terme

Les modifications apportées à l’App Store d’Apple, annoncées hier, ont permis de régler un procès – mais ne font rien pour offrir à l’entreprise une protection contre la menace bien plus grande de la législation antitrust.

Apple veut donner l’impression qu’il a résolu l’un des principaux problèmes antitrust, ce qu’on appelle l’anti-direction, mais ce n’est pas vraiment le cas. L’entreprise a littéralement fait le moins qu’elle aurait pu faire…

Contexte : anti-direction

L’une des principales préoccupations des développeurs concernant l’App Store est le fait qu’Apple souhaite une part de leurs revenus à la fois pour les ventes d’applications et les achats intégrés – et fait de son mieux pour qu’il soit impossible d’éviter cette réduction.

Ce n’est pas absolument impossible. Avec Spotify, par exemple, l’entreprise peut vendre un abonnement sur son site Web, qui est ensuite activé dans l’application iOS. Mais ce qu’Apple n’autorisera pas, c’est que Spotify – ou tout autre développeur d’applications – dise à quiconque que cette option de paiement existe. Un développeur ne peut pas inclure un lien dans une application pour acheter du contenu ou des abonnements sur son propre site Web.

En termes antitrust, Apple a une politique « anti-direction ». C’est-à-dire qu’il ne permettra pas aux développeurs d’orienter les utilisateurs d’applications vers des plateformes de paiement alternatives.

C’est l’objet du procès d’Epic Games. Epic veut pouvoir diriger les utilisateurs, au sein de l’application, vers son propre magasin, mais Apple ne le permet pas.

Qu’est ce qui a changé?

Presque rien.

Auparavant, les développeurs ne pouvaient même pas envoyer d’e-mails aux utilisateurs de l’application pour les informer des options de paiement alternatives. Maintenant, ils peuvent – ​​mais c’est tout.

Les développeurs ne peuvent toujours pas fournir de lien dans l’application vers une autre plate-forme de paiement. En effet, la société nous a confirmé que les développeurs ne sont même pas autorisés à mentionner des méthodes de paiement alternatives dans l’application.

Oui, une application peut demander l’adresse e-mail d’un utilisateur, mais ne peut pas le faire avec un message indiquant de le faire afin que nous puissions vous informer des options d’abonnement. Si un utilisateur fournit son e-mail, le développeur peut lui envoyer par e-mail un lien vers les options de paiement, mais les développeurs ne peuvent toujours pas orienter les utilisateurs vers celles-ci dans l’application.

Apple a donc réglé ce procès spécifique, mais a toujours une politique anti-direction, et donc l’annonce d’hier ne fera rien pour apaiser les inquiétudes antitrust.

Comment les législateurs et les développeurs ont-ils réagi ?

En disant que c’est un petit pas dans la bonne direction, mais rien de plus. Le Washington Post a des réactions des deux.

La sénatrice Amy Klobuchar (D-Minn.), présidente de la sous-commission judiciaire antitrust du Sénat, a déclaré [that] “Cette nouvelle action d’Apple est un bon premier pas vers la résolution de certains de ces problèmes de concurrence, mais il faut faire davantage pour garantir un marché d’applications mobiles ouvert et compétitif, y compris une législation de bon sens pour établir des règles de route pour les magasins d’applications dominants.” Le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.), qui a proposé la législation pour réglementer les magasins d’applications de Google et d’Apple, a déclaré que le règlement marque « un pas en avant important » mais ne résout pas tous les problèmes. “La décision d’aujourd’hui ne fait qu’ajouter à l’élan et expose davantage les abus anticoncurrentiels endémiques sur les marchés des applications”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Le renard qui garde le statu quo du poulailler restera jusqu’à ce qu’il y ait des règles claires et applicables pour Apple et Google.” La Coalition for App Fairness, composée d’Epic, Spotify et d’autres, a déclaré que l’accord proposé par Apple n’allait pas assez loin. “L’offre de règlement fictive d’Apple n’est rien de plus qu’une tentative désespérée d’éviter le jugement des tribunaux, des régulateurs et des législateurs du monde entier”, a déclaré la directrice exécutive Meghan DiMuzio dans un communiqué. “Cette offre ne fait rien pour résoudre les problèmes structurels et fondamentaux auxquels sont confrontés tous les développeurs, grands et petits, ce qui compromet l’innovation et la concurrence dans l’écosystème des applications.”

Les changements d’App Store d’Apple sont une occasion manquée

Apple se targue de penser à long terme, pas à court terme. Il ne plonge pas tête la première dans les nouvelles technologies, il attend et regarde ce que font les autres, puis sort une version (généralement) meilleure sur la route.

Le PDG Tim Cook a déclaré à plusieurs reprises aux investisseurs que la société ne pensait pas à ses bénéfices trimestriels, mais se concentrait plutôt sur ce qu’elle croyait à long terme.

Le programme pour les petites entreprises était un bon exemple de réflexion intelligente à long terme. Il a réduit de moitié la commission de 30%, sans faire grand-chose pour réduire les revenus de l’App Store.

Mais en réglant ce procès, Apple a fait tout le contraire. Il a fait le minimum nécessaire pour faire face à une menace à court terme, alors qu’il aurait pu à la place annoncer des mesures suffisantes pour faire face à la menace à long terme beaucoup plus grande de la législation antitrust.

En fin de compte, Apple risque de se faire dire qu’il ne peut pas à la fois fabriquer l’iPhone et conserver des pouvoirs de monopole sur le seul moyen d’y installer des applications. C’est-à-dire qu’il doit autoriser les magasins d’applications concurrents ou le chargement latéral. La seule façon de conjurer cette menace est de procéder à des changements significatifs, et un exemple consiste à laisser les développeurs proposer des liens vers leurs sites Web pour les achats et les abonnements intégrés.

Il pourrait même le faire d’une manière qui aurait un impact très limité sur ses résultats : en limitant cette option aux développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an. Comme nous le savons maintenant, c’est 98% d’entre eux, donc la plupart des développeurs seraient heureux, et personne ne se soucierait des grands comme Epic.

Cela aurait été la réflexion intelligente et à long terme dont Apple a besoin pour protéger l’App Store – et non la mesure absurde la moins possible qu’elle ait prise hier.

C’est mon point de vue sur les changements apportés à l’App Store d’Apple ; Qu’en est-il du tien? Veuillez participer à notre sondage et partager vos impressions dans les commentaires.

Participez à notre sondage

Photo : Zhiyue Xu/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :